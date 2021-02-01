Kışın ulaşım sorunu yaşayan annelere beş yıldız konforunda 'Anne Oteli' hizmeti - Son Dakika

Kışın ulaşım sorunu yaşayan annelere beş yıldız konforunda 'Anne Oteli' hizmeti

01.02.2021 15:17

Kışın ulaşım sorunu yaşayan annelere beş yıldız konforunda 'Anne Oteli' hizmeti Van'da çetin geçen kış mevsimi nedeniyle ulaşımda aksama olma ihtimali bulunan kırsal bölgelerde yaşayan doğumu yaklaşan hamile kadınlar ve doğum sonrası bebekleri tedavi gören anneler, Van Eğitim Araştırma...

Kışın ulaşım sorunu yaşayan annelere beş yıldız konforunda 'Anne Oteli' hizmeti

VAN - Van'da çetin geçen kış mevsimi nedeniyle ulaşımda aksama olma ihtimali bulunan kırsal bölgelerde yaşayan doğumu yaklaşan hamile kadınlar ve doğum sonrası bebekleri tedavi gören anneler, Van Eğitim Araştırma Hastanesine bağlı 'Anne Oteli'nde ağırlanıyor.

2016 yılında kurulan 'Anne Oteli', Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Hamile kadınlar ve doğumdan sonra bebekleri tedavi gören anneler, 40 yatak kapasiteli 'Anne Oteli'nde misafir edilerek her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Yemekhane, banyo, dinlenme ve emzirme odalarının yanı sıra gebelik süresince eğitimlerin verildiği odaların bulunduğu otelde misafir edilen kadınlar, hastane yetkililerine teşekkür etti.

"Kırsaldan gelen annelere hizmet veren tek hastane"

İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Doğu Anadolu Bölgesinin büyük bir kısmına hizmet eden ve bin 500 yataklı bir hastane olduğunu söyledi. Çelik, "Van merkez ve çevre iller dahil olmak üzere toplamda 3 milyon nüfusa hizmet veren bir hastaneyiz. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin en önemli birimlerinden biri yeni doğan birimi ve kadın doğum hastanemiz. Günlük yaklaşık 40 doğumun olduğu, sezaryenin ve normal doğumun yapıldığı bir merkeziz. 80 adet yeni doğan bakım ünitemiz var. Hastanemize özelikle kırsal kesimden vatandaşlarımız geliyor. Vatandaşlarımızın birçoğu, çetin geçen kış şartlarından dolayı evlerine gidememekte, evleri uzak olduğu için Van merkezde kalmak zorunda oluyorlar. Anne otelimiz, kırsaldan gelen annelere hizmet veren tek hastane" dedi.

"Bebek dostu hastane gerekeni yapıyor"

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin diğer bir özelliğinin bebek dostu olduğunu kaydeden Çelik, "Hastanemizin kadın doğum ünitesinde yaklaşık 80 küvezimiz bulunmaktadır. Burada annelerimizin çocuklarına fiziki olarak yakın olması ve çocuklarını emzirmesi için anneleri barındırmamız gerekiyordu. Bu amaçla anne oteli oluşturuldu. Anne otelimizin yaklaşık 10 yıllık bir geçmişi var. Ancak son iki yılda daha modernize, daha uygun bir hale getirdik. Beş yıldızlı otel konforunda annelerimize hizmet vermekteyiz. Konaklama dışında annelere emzirme ve bebek bakımı konusunda görevli hemşire arkadaşlarımız eğitim veriyor. Bu anne otelimizde 40 yatağımız mevcut, aylık ortalama 60 annemiz burada konaklamakta ve bebeklerine yakın bulunmaktadır. Hastanemizin bir özelliği de bebek dostu hastane olmasıdır. Bebek dostu hastanenin gerekeni de, annenin bebeğe fiziki olarak yakın olması, özellikle anne sütüne yönlendirmek, anne sütünü desteklemek, bu amaçla da anne otelimiz çok büyük bir fonksiyon görmektedir" diye konuştu.

Anneler memnun

Anne otelinden sorumlu hemşire Nuray Ekinci de, annelere gebelik süresince eğitimler verdiğini ifade ederek, "Burada misafir edilen annelere eğitim veriyoruz. Anne sütünün nasıl verilmesi ve sütün neyle verilmesi gerektiğini ve emzirmeyle ilgili bilgilendiriyoruz. Onlar için çok da faydalı oluyor. Memnun kalıyorlar. Bunun dışında gün içinde tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Günde 3 öğün yemeğimiz var. Eğitimler ve hizmetlerimizle annelere burada 5 yıldızlı otel konforunda imkan sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Hastane bünyesinde kurulan anne oteli için yetkililere teşekkür eden Gönül İnan ise "Anne oteli biz anneler için çok güzel oldu. Burada kalacak bir yerimiz var. Tüm ihtiyaçlarımız burada karşılanıyor. Burada çalışanlar da çok iyi insanlar. Her şeyimizle ilgileniyorlar. Emeği olan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kışın ulaşım sorunu yaşayan annelere beş yıldız konforunda 'Anne Oteli' hizmeti
Kışın ulaşım sorunu yaşayan annelere beş yıldız konforunda 'Anne Oteli' hizmeti
Kışın ulaşım sorunu yaşayan annelere beş yıldız konforunda 'Anne Oteli' hizmeti
Kışın ulaşım sorunu yaşayan annelere beş yıldız konforunda 'Anne Oteli' hizmeti

Hastane, Bebek, Doğum, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kışın ulaşım sorunu yaşayan annelere beş yıldız konforunda 'Anne Oteli' hizmeti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık kontrollerinden geçen Okay Yokuşlu West Bromwich ile sözleşme imzalayacak Doların ateşi sessiz sedasız sönüyor! Son 6 ayın en düşük seviyesini gördü Eintracht Frankfurt, Bursaspor'da Ali Akman'ı kadrosuna kattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı "Hamileyim" diye kandıran kadın mahkemede hesap verecek Myanmar'daki darbeye ABD'den çok sert tepki: Geri adım atılmazsa harekete geçeceğiz Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke 04 ile anlaştı Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyal verdi
Polis, korona önlemlerini hiçe sayan 92 kişilik grubun cinsel ilişki partisine baskın düzenledi Polis, korona önlemlerini hiçe sayan 92 kişilik grubun cinsel ilişki partisine baskın düzenledi         
15:26
Ocak ayında markette en fazla fiyat artış olan ürün süt, üreticide ise salatalık oldu Ocak ayında markette en fazla fiyat artış olan ürün süt, üreticide ise salatalık oldu         
15:10
Kırıkkale Valiliği, Alaattin Çakıcı'nın Keskin Adliyesi'ndeki duruşmaya çakarlı araçla gittiği iddiasını yalanladı Kırıkkale Valiliği, Alaattin Çakıcı'nın Keskin Adliyesi'ndeki duruşmaya çakarlı araçla gittiği iddiasını yalanladı         
14:54
Ocak ayında en çok haber olan ünlü isimler! Acun Ilıcalı ve Müge Anlı zirve için yarıştı Ocak ayında en çok haber olan ünlü isimler! Acun Ilıcalı ve Müge Anlı zirve için yarıştı         
14:36
Fenerbahçe'nin Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, performansıyla dikkat çekiyor Fenerbahçe'nin Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, performansıyla dikkat çekiyor         
14:32
Sigara ve alkol kullanımıyla mücadelede yeni yasaklar geliyor! Nargile kafe ve meyhanelerin isimleri değişecek Sigara ve alkol kullanımıyla mücadelede yeni yasaklar geliyor! Nargile kafe ve meyhanelerin isimleri değişecek         
14:17
Beşik gibi sallanan İzmir'le ilgili uzman isimden korkutan uyarı: Yazlıklarınıza gidin Beşik gibi sallanan İzmir'le ilgili uzman isimden korkutan uyarı: Yazlıklarınıza gidin         
13:54
Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı         
13:00
"Erkeklere acıyorum" diyen Murat Övüç'ten özel hayat itirafı: Hem erkek hem kadın sevgilim var         
12:07
İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada         
11:31
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi         
11:13
Cezaevindeki PKK'lılara ayakkabı ile talimat gönderen kadın yakalandı Cezaevindeki PKK'lılara ayakkabı ile talimat gönderen kadın yakalandı         
11:12
100 yaşında yürüteçle 100 tur atıp 45 milyon dolar bağış toplayan İngiliz gazi koronaya yakalandı 100 yaşında yürüteçle 100 tur atıp 45 milyon dolar bağış toplayan İngiliz gazi koronaya yakalandı         
10:23
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 15:41:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kışın ulaşım sorunu yaşayan annelere beş yıldız konforunda 'Anne Oteli' hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei