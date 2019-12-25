Kışın üretilen bitkiler baharda toprakla buluşuyor - Son Dakika
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Kışın üretilen bitkiler baharda toprakla buluşuyor

6 saat önce

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sera alanında yetiştirilen binlerce bitki, ilkbahar mevsiminde toprakla buluşturuluyor.

Kışın üretilen bitkiler baharda toprakla buluşuyor, System.String[]

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sera alanında yetiştirilen binlerce bitki, ilkbahar mevsiminde toprakla buluşturuluyor.


Başta refüjler olmak üzere park ve bahçeler, dinlenme alanları, okul bahçeleri süsleyen bitkiler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü sera alanında çalışan işçilerin emekleriyle toprakla buluşuyor. Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Süs Bitkileri Teknisyeni İlker Denizli, biberiyeden, kelebek çalısına, ateş dikeninden oya ağacına binlerce bitkinin yetiştirildiği sera alanı faaliyetleri hakkında verdiği bilgide amaçlarının Bilecik'i daha çok yeşillendirmek ve güzelleştirmek olduğunu kaydetti.


"Kendi üretimimizle şehrimizi süslüyor ve yeşillendiriyoruz"


Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sera alanında kış aylarında çelikle üretime başladıklarını kaydeden Denizli, "Tamamen kendi öz kaynaklarımızla yani çelikle ürettiğimiz bitkileri park ve bahçelerimiz başta olmak üzere refüjlerimizde ve dinlenme alanlarında toprakla buluşturuyoruz. Kış aylarında personelimizin dışarıda çalışma şartları zorlaşıyor. Bizler de bu anlamda çalışanlarımızın daha korunaklı bir şekilde hem üretime katkı sağlamaya hem de daha rahat bir ortamda çalışma imkanı sunmuş oluyoruz. Çelikle üretim dediğimiz konu, bitkilerden aldığımız dal parçalarıyla köklendirme hormonu uygulayarak, çeliklerimizi torfla buluşturuyoruz. Bu bitkiler de kısa bir süre sonra kökleşiyor ve birey bir bitki haline geliyor. Sera alanımızda, biberiye, taflan, nitida, kelebek çalısı, ateş dikeni, oya ağacı, gül ve karayemiş gibi binlerce bitkiyi yetiştiriyoruz. Bizler de onları yetişme şartlarının elverişli olduğu alanlara dikerek, şehrimizi yeşillendiriyoruz. Sera alanımızda ayrıca köklenmesi zor olan bitkilerin daha hızlı ve rahat bir şekilde kök tutması için yardımcı materyal olan cocopitten yararlanıyoruz" şeklinde konuştu. - BİLECİK

Denizli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:22 Kaynak: İHA
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