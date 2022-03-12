KIŞIN UZADIĞI MUŞ'TA SÖĞÜT AĞACI DALLARI HAYVANLARA YEM OLARAK VERİLİYOR - Son Dakika
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KIŞIN UZADIĞI MUŞ'TA SÖĞÜT AĞACI DALLARI HAYVANLARA YEM OLARAK VERİLİYOR

12.03.2022 10:34

MUŞ'ta besiciler yemden tasarruf edebilmek için küçükbaş hayvanlara budadıkları söğüt dallarını yediriyor.

MUŞ'ta besiciler yemden tasarruf edebilmek için küçükbaş hayvanlara budadıkları söğüt dallarını yediriyor. Söğüt ağacının dallarının süt verimi için yararlı olduğunu belirten besici Abuzer Güngör, Özellikle keçiler, söğüt dallarını severek yiyor dedi.

Kış mevsiminde Türkiye'nin en fazla kar yağışı olan kentlerinden biri olan Muş'ta hayvancılıkla geçimini sağlayan besiciler, yemden tasarruf için ilginç bir yol buldu. Araziyi kaplayan yaklaşık 20 santimetrelik kar kalınlığı sebebiyle hayvanlarını otlaklara çıkaramayan besiciler, yem sorununu kendilerine ait arsa ve bahçelerdeki söğüt ağaçlarıyla çözdü. Söğüt ağaçlarının dallarını budayan besiciler, küçükbaş hayvanlara yem olarak veriyor. Sabah saman ve arpa ile besledikleri hayvanlara öğleden sonra da budadıkları söğüt dalını yediren besiciler, yemden tasarruf ettiklerini söylüyor.

Yem fiyatlarının yüksek olmasından ötürü hayvanlarına budadığı söğüt ağacının dallarını yem olarak yediren besici Abuzer Güngör, Sabah saatlerinde hayvanlarımıza saman, arpa, yem veriyoruz. Öğleden sonra ise söğüt ağacının dallarını budayarak yediriyorum. Söğüt ağacının dalları, süt verimi için çok yararlıdır. Özellikle keçiler söğüt ağacının dallarını, severek yiyor diye konuştu.

KIŞIN UZADIĞI MUŞ'TA SÖĞÜT AĞACI DALLARI HAYVANLARA YEM OLARAK VERİLİYOR
KIŞIN UZADIĞI MUŞ'TA SÖĞÜT AĞACI DALLARI HAYVANLARA YEM OLARAK VERİLİYOR
KIŞIN UZADIĞI MUŞ'TA SÖĞÜT AĞACI DALLARI HAYVANLARA YEM OLARAK VERİLİYOR

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Türkiye, Söğüt, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIŞIN UZADIĞI MUŞ'TA SÖĞÜT AĞACI DALLARI HAYVANLARA YEM OLARAK VERİLİYOR - Son Dakika


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