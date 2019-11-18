Son Dakika Haberleri: Kışın vazgeçilmezi kestane, cep yakıyor
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Kışın vazgeçilmezi kestane, cep yakıyor

6 saat önce

Kış mevsiminin vazgeçilmezleri arasında yer alan Kestaneler tezgahlarda yerini alırken, fiyatlar ise adeta cep yakıyor.

Kışın vazgeçilmezi kestane, cep yakıyor, System.String[]

Kış mevsiminin vazgeçilmezleri arasında yer alan Kestaneler tezgahlarda yerini alırken, fiyatlar ise adeta cep yakıyor.


Havaların günden güne soğuması ile birlikte Malatya caddelerinde yerlerini alan kestane satıcıları şu sıralar işlerin fazla olmamasından şikayetçi. Fiyatların yüksek olması nedeniyle vatandaşın gram gram kestane aldığını söyleyen satıcılarından Kadir Çığ, pişmiş kestanenin kilosunun 60 TL, çiğ kestanenin ise 35-40 TL'den sattığını söyledi.


Fiyat yüksekliği nedeniyle, satışın durgun olduğunu ifade eden Çığ, kar yağışı ile birlikte satışlarında artacağını umduklarını dile getirdi. Özellikle kış aylarında enerji depolamak, bedensel ve zihinsel yorgunluğu gidermek için kestane tüketmeyi öneren uzmanlar, "Kestanede bulunan demir kansızlığı önler. Magnezyum ve fosfor ise kemik metabolizmasının önemli bileşenleridir. Sakinleştirici özelliği vardır. Stresin giderilmesine yardımcı olur. Kestanedeki C vitamini, dişler, kemikler ve kan damarlarındaki matrix oluşumu için gerekli.


Kestane, yüksek potasyum içeriğiyle önerilen bir ürün olurken, kestanenin kandaki alyuvarların yapımı için gerekli olan folik asit açısından çok zengin olduğu biliniyor. En çok lif içeren yemişlerden birisi olması ve bu durumunda kan şekerinin yavaş bir şekilde yükselmesini sağlaması da vatandaşlar tarafından en çok tercih ediliyor. - MALATYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:09 Kaynak: İHA
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