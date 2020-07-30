Kışın yağan kar, buğday üreticisinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Anadolu'nun tahıl ambarlarından olan Sivas'ta buğday başaklarının hasat olgunluğuna ulaşmasıyla hasat başladı, kış aylarında ve ilkbaharda etkili olan yağışlarsa rekolteyi arttırdı.

Türkiye'nin hububat ambarı olan Sivas'ta buğday başakları hasat olgunluğuna ulaştı. Ekilen buğdayların hasat olgunluğuna ulaşması ile birlikte biçer döverler tarlalara girdi. Çiftçiler, aylardır verdikleri emeklerin karşılığını almaya başladı. Kışın ve ilkbaharın yağışlı geçmesiyse buğdayda rekolteyi arttırırken çiftçinin yüzünü güldürdü. Pandemi sürecinde başlayan seferberlikle birlikte Sivaslı çiftçiler adeta boşta tarım arazisi bırakmadı. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, buğday da verimin geçen yıla oranla iki kat arttığını belirterek 1 Milyon ton buğday rekolte beklentisinde olduklarını söyledi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, kış ve ilkbahar aylarının yağışlı geçmesinin buğdayda rekolteyi ve kaliteyi arttırdığını belirterek, "Biliyorsunuz Sivas'ımız da 3 Milyon 700 Bin hektar tarım arazimiz var. Bu arazilerin yüzde 80'lik kısmına buğday ekilmekte. 2019 yılının kurak geçmesinden dolayı buğday rekoltemiz 500 -600 Bin ton civarında kalmıştı. 2020 yılında hem hava şartlarının düzgün gitmesi hem bu yıl çiftçimizin pandemiden dolayı seferberlikle arazilerini ekmesiyle yaklaşık 1 Milyon ton buğday rekoltesi bekliyoruz. Türkiye'ye baktığımızda da inşallah bu verim yüksek olacak ama Sivas'a baktığımızda geçen yıla oranla yüzde 50'lik bir artış var. 2020 yılında Covid-19'un ortaya çıkmasıyla Türkiye'de ve Dünya'da büyük bir gıda sıkıntısı başladı. Bizlerde Sivaslı çiftçilerimiz olarak herkes içeride dururken bizim çiftçimiz canla, başla çalışarak bu günkü duruma geldik. Şuan da Sivas'ımız da buğday hasadı başladı. Bu sene her seneye göre Sivas'ta rekoltemiz yüksek olacak hem de kalitemiz yüksek olacak. Fiyat durumlarımız da iyi " dedi.

"VATANDAŞIMIZ RAHAT OLSUN, KITLIK OLMAYACAK"

Çetindağ, pandemi sürecinde tarımın öneminin ortaya çıktığını belirterek, "Ülkemizin dünyaya muhtaç olmaması için bizim çok üretmemiz lazım. Başta buğdayımızı ve yem bitkilerimizi üreteceğiz ki biz dışarıya muhtaç olmayalım. Covid-19 ilk başladığında vatandaşlar, marketlere saldırıp makarnaları doldurdu. Burada tarımın ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Çiftçilerimize Devletimiz destek veriyor, bizde destek veriyoruz. Çiftçimiz, ülke ekonomisine katkıda bulunacak. Buradan tüm Türkiye'mize söylüyorum, çok şükür hiçbir zaman da kıtlık olmayacak. Yeteri kadar buğdayımız var, Sivas olarak da ülkemize bu buğdayları yetiştiriyoruz. Vatandaşımız rahat olsun, bizim ülkemize yetecek kadar hem buğdayımız var, hem hayvanımız var" dedi.

(Veysel Korkmaz - Mustafa Koçyiğit/İHA)