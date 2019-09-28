Kısır yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Antakya usulü kısır yarışmasına ev sahipliği yapan Gastronomi Evi'nde katılımcılar hünerlerini sergilerken keyifli dakikalar yaşadı.

Yapılan birbirinden lezzetli kısırlar jürinin beğenisine sunulurken en güzel üç kısırı yapan yarışmacılar ödüllerin sahibi oldu.

Yarışma sonunda düşüncelerini paylaşan Jüri Başkanı Süheyl Budak, tattıkları tüm kısırların tadının farklı olduğunu ve hepsinin ayrı ayrı lezzetli olduğunu belirtti ve katılan tüm yarışmacılara teşekkür etti.