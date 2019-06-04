KISIRKAYA PLAJININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
18 dakika önce
İSTANBUL'da bayramın ilk günü serinlemek isteyenler plajları tercih etti.
İSTANBUL'da bayramın ilk günü serinlemek isteyenler plajları tercih etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:05 Kaynak: DHA
Kilyos, Kısırkaya plajı da sıcaktan bunalarak serinlemek isteyenlerin tercih ettiği yerlerden biri oldu. Ücretsiz olması nedeniyle de ilgi gören halk plajı havadan görüntülendi.
- İstanbul
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