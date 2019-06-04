KISIRKAYA PLAJININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

İSTANBUL'da bayramın ilk günü serinlemek isteyenler plajları tercih etti.

İSTANBUL'da bayramın ilk günü serinlemek isteyenler plajları tercih etti.

Kilyos, Kısırkaya plajı da sıcaktan bunalarak serinlemek isteyenlerin tercih ettiği yerlerden biri oldu. Ücretsiz olması nedeniyle de ilgi gören halk plajı havadan görüntülendi.

- İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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