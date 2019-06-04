Son Dakika Haberleri: KISIRKAYA PLAJININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
Son Dakika Güncel Haber

KISIRKAYA PLAJININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

18 dakika önce

İSTANBUL'da bayramın ilk günü serinlemek isteyenler plajları tercih etti.

KISIRKAYA PLAJININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ, System.String[]
İSTANBUL'da bayramın ilk günü serinlemek isteyenler plajları tercih etti.
Kilyos, Kısırkaya plajı da sıcaktan bunalarak serinlemek isteyenlerin tercih ettiği yerlerden biri oldu. Ücretsiz olması nedeniyle de ilgi gören halk plajı havadan görüntülendi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:05 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TCDD, trenle 27,88 euroya Sofya turu düzenliyor Ekrem İmamoğlu'nun tokat attığı iddia edilen genç AK Parti reklamında oynadı İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı İstanbul'da bayramın ilk günü trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 53

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 17:23:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KISIRKAYA PLAJININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]