Kısırlaştırma ve Tedavi Merkezimiz sokak hayvanlarını besleme, kısırlaştırma ve tedavilerine devam ediyor - Son Dakika

Kısırlaştırma ve Tedavi Merkezimiz sokak hayvanlarını besleme, kısırlaştırma ve tedavilerine devam ediyor

Sağlık İşleri Müdürlüğümüze Bağlı Kısırlaştırma ve Tedavi Merkezimiz sokak hayvanlarını besleme, kısırlaştırma ve tedavilerine devam ediyor.

Merkezimiz şuana kadar, 70'e yakın sokak köpeğini kısırlaştırıp, 100'ün üzerinde de kuduz aşısı ve tedavileri yapıldı.