Kısırlaştırma ve Tedavi Merkezimiz sokak hayvanlarını besleme, kısırlaştırma ve tedavilerine devam ediyor - Son Dakika
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Kısırlaştırma ve Tedavi Merkezimiz sokak hayvanlarını besleme, kısırlaştırma ve tedavilerine devam ediyor

31.08.2021 05:36
Kısırlaştırma ve Tedavi Merkezimiz sokak hayvanlarını besleme, kısırlaştırma ve tedavilerine devam ediyor

Kısırlaştırma ve Tedavi Merkezimiz sokak hayvanlarını besleme, kısırlaştırma ve tedavilerine devam ediyor Sağlık İşleri Müdürlüğümüze Bağlı Kısırlaştırma ve Tedavi Merkezimiz sokak hayvanlarını besleme, kısırlaştırma ve tedavilerine devam ediyor.

Kısırlaştırma ve Tedavi Merkezimiz sokak hayvanlarını besleme, kısırlaştırma ve tedavilerine devam ediyor

Sağlık İşleri Müdürlüğümüze Bağlı Kısırlaştırma ve Tedavi Merkezimiz sokak hayvanlarını besleme, kısırlaştırma ve tedavilerine devam ediyor.

Merkezimiz şuana kadar, 70'e yakın sokak köpeğini kısırlaştırıp, 100'ün üzerinde de kuduz aşısı ve tedavileri yapıldı.

YORUMLAR
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Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kısırlaştırma ve Tedavi Merkezimiz sokak hayvanlarını besleme, kısırlaştırma ve tedavilerine devam ediyor - Son Dakika


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