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'Kısırlaştırmayı esas alıyoruz' - Son Dakika

'Kısırlaştırmayı esas alıyoruz'

13.07.2021 12:07

TBMM'de 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun görüşüldüğü Tarım Orman Köyişleri Komisyonu'nun Başkanı Yunus Kılıç, "Sokakta hayvanlarla aynı alanları paylaşmak zorunda olan, evinden çıkamayan, bahçelerini kullanamayan, saldırıya uğrayanlar var. Onun için kısırlaştırmayı esas alıyoruz.

TBMM'de 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun görüşüldüğü Tarım Orman Köyişleri Komisyonu'nun Başkanı Yunus Kılıç, "Sokakta hayvanlarla aynı alanları paylaşmak zorunda olan, evinden çıkamayan, bahçelerini kullanamayan, saldırıya uğrayanlar var. Onun için kısırlaştırmayı esas alıyoruz. Belediyelere büyük sorumluluklar getiriyoruz. Görevini yapmayan belediye başkanlarına 'görevi ihmalden' dava açma imkanı getiriyoruz" dedi.

TBMM Tarım Orman Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşan, 'Hayvanları Koruma Kanunu'na yönelik yapılan eleştirilere cevap verdi. DHA'ya konuşan Kılıç, yasa ile ilgili eleştirileri haksız ve erken bulduğunu söyledi. Kılıç, "Bu emeğin bir hakkını vermek lazım. O kadar önemli değişiklikler var ki; zihniyet değişti. Kanunun içerisinde hayvanın tanımını değiştirdik. En önemli değişiklik buydu, aşılamaz bariyer buydu. Bunu değiştirdiğiniz zaman; zaten arkasından onu bir 'can' olarak tanımladıktan sonra gerisi aslında kendiliğinden geldi. Onlara karşı yapılan işkence, eziyet, tecavüz, öldürme eylemleri cezaya bağlandı. Eskiden sadece para cezaları vardı. 3 aydan 10 yıla kadar hapis cezaları var. Bu az mıdır? Bu az bir dönüşüm değil" dedi.

'EKSİĞİ OLMAYAN YASA OLMAZ'

Kılıç, yunus parklarının yasaklandığını belirterek, "Çalışan çok az sayıda yunus parkı var. Bunların da buradaki hayvanlar ömürlerini tamamlayana kadar faaliyetleri sürdürülsün. Çünkü rehabilitasyonları çok zor. Bu hayvanları okyanuslara, denizlere yeniden salma şansınız yok. Böyle iddialar var. Bunlar asılsız iddialar. Bunun dışında en önemli yaptığımız değişiklik 'sahipli', 'sahipsiz' hayvan ayrımını ortadan kaldırdık. Eskiden sahipsiz hayvanların davası bile açılmıyordu. Şimdi onları da hiçbir fark gözetmeksizin her türlü cezai karşılığı var. Yapılan şey çok kıymetli. Hiçbir eksiği olmayan yasa olmaz. Zaman içerisinde toplumun ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenebilir. Bugün yapılan çok kıymetli olduğunu herkesin bilmesi lazım" diye konuştu.

GÖREVİNİ YAPMAYAN BELEDİYEYE İHMAL DAVASI

Kılıç, 'biz de burada hayvanlardan mağduruz' diyen toplumun çok büyük bir kesiminin bulunduğunu söyleyerek, "Sokakta hayvanlarla aynı alanları paylaşmak zorunda olanlar var. Evinden çıkamayan, bahçelerini kullanamayan, saldırıya uğrayan, kaçarken arabaların altında kalanlar var. Hayvanlarla insanların aynı mekanı paylaşmak zorunda kalmayacağı bir gelecek inşaa etmek zorundayız. Onun için kısırlaştırmayı esas alıyoruz. Burada belediyelere büyük sorumluluklar getiriyoruz. Belediyelere hayvan barınakları kurma zorunluluğu getiriyoruz. Görevini yapmayan belediye başkanlarına 'görevi ihmalden' dava açma imkanı getiriyoruz" ifadesini kullandı.

'HAYVANSEVERLERLE ANLAŞIRIZ'

Yasanın içeriğini yetersiz bulanlara, 'önce bir kazanımlarımızı tebrik etsinler' diyen Kılıç, Meclis'te defalarca sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldiklerini ve görüşerini yasaya yansıttıklarını belirterek, "Meclis birilerinin aklından geçenin kanuna dönüştürülebileceği bir mecra değil. 'Biz söyleyeceğiz siz yazacaksınız' öyle bir şey yok. Biz neyin nesiyiz o zaman. Bizim işimiz herkesi dinlemek, doğruyu yapmak. Bu manada biraz anlayışlı olmalarını, yapılan iyi şeyleri takdir etmelerini; ama beklentilerini de takip etmeye davet ediyorum. Ama bu ortamları kendilerine göre yorumlayan, yönlendiren biraz da provoke eden insanlar elbette her toplumda olabilir. Onları eğer ayıklayabilirlerse hayvanseverlerden istirham ediyorum; kendileri bunları dışarıya koyarsa bizim hayvansevenlerle anlaşamayacağımız hiçbir şey yok. İyi niyetli olmayanlar içlerine sızabilir. İyi niyetli olmayanları, çığırtkanları ayırsınlar" dedi.

'Kısırlaştırmayı esas alıyoruz'
'Kısırlaştırmayı esas alıyoruz'
'Kısırlaştırmayı esas alıyoruz'
'Kısırlaştırmayı esas alıyoruz'

Yunus Kılıç, AK Parti, Tarım, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika 'Kısırlaştırmayı esas alıyoruz' - Son Dakika


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