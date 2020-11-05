Kısırlığa karşı brokoli ve lahana tavsiyesi - Son Dakika

Kısırlığa karşı brokoli ve lahana tavsiyesi

05.11.2020 09:31
Kısırlığa karşı brokoli ve lahana tavsiyesi, System.String[]

Doğru beslenmenin kısırlıktan korunmada etkili olduğunu vurgulayan Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, "Folik asit, progesteron seviyesini düzenler ve düzenli yumurtlama için önemlidir.

Doğru beslenmenin kısırlıktan korunmada etkili olduğunu vurgulayan Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, "Folik asit, progesteron seviyesini düzenler ve düzenli yumurtlama için önemlidir. Bu nedenle folik asit içeren yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, yumurta, kuşkonmaz, brokoli, lahana, Brüksel lahanası, muz, avokado gibi besinlerin anne adayları tarafından tüketilmesi önerilir. Yeşil yapraklı sebzelerde bulunan demir, magnezyum, çinko ve kalsiyumun da gebe kalma sürecine olumlu etkileri saptanmıştır" dedi.

Halk arasında 'kısırlık' olarak bilinen infertilite, 'en az 1 yıl süreyle korunmasız düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebelik sağlanamaması durumu' olarak tanımlanıyor. Hem kadın hem de erkekten kaynaklanan bir sorun olabilen kısırlığın çiftlerin yaklaşık yüzde 15'ini etkilediğini ve bu oranın her geçen gün arttığını belirten İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa'dan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Bahtınur Yılmaz, modern çağın bu önemli sorunundan korunmak için beslenme önerilerinde bulundu.

"2 MİLYON KİŞİ KISIRLIK SORUNU YAŞIYOR"

Türkiye'de yaklaşık 1.5-2 milyon kişinin infertilite sorunu ile karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, modern yaşamın sonucu olarak gebelik yaşının ertelenmesi, obezite, elektromanyetik dalgalar, hormonlu ve genetiği değiştirilmiş gıdalar, stres, sigara ve alkol kullanımı, cinsel yolla bulaşan hastalıkların infertilite nedenleri arasında ön sıralarda geldiğini söyledi.

"OBEZİTE ÇİFTLERİ TEHDİT EDİYOR"

Modern yaşamla birlikte fast-food beslenmenin arttığını, insanların evlerinde bilgisayar başında daha az sosyal, hareketsiz bir yaşam sürmeye başladığını anımsatan Dyt. Bahtınur Yılmaz, buna bağlı olarak kısırlığın en önemli risk faktörleri arasında sayılan obezitenin de yaygınlaştığını vurguladı.

Obezitenin vücutta aşırı miktarda yağ dokusunun bulunması olarak tanımlandığını işaret eden Dyt. Bahtınur Yılmaz, "Beden kütle indeksi (bki) 25 kg/m2 ve üzerinde olan bireyler, obezite için risk grupları olarak değerlendirilirler. Obez kadınlarda sık görülen problemler siklus bozuklukları, polikistik oversendromu, fertilitede azalma, libido ve potenste azalma olup bunlar hormonal dengelerdeki değişiklikler sonucu ortaya çıkmaktadır ve dolayısıyla infertiliteye neden olmaktadır. Obezite, kadınlarda olduğu kadar erkeklerde de fertiliteyi azaltır. Erkeklerde obezite ile spermlerin sayısında ve kalitesinde azalma, spermlerde hareket ve fonksiyon bozukluğu, testosteron düzeyinde azalma gibi durumlar infertiliye neden olur" ifadelerini kullandı.

"GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDALARA DİKKAT"

İnfertilitenin diğer bir nedeninin de hormonlu ve genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) içeren gıdalar olduğunu söyleyen Dyt. Bahtınur Yılmaz, "Hormonlu gıdalardaki östrojen hormonu; erkeklerde meme büyümesine, cinsel güç kaybına, kadınlarda da ovulasyonun baskılanmasına neden olmaktadır. Büyükbaş hayvanların hızlı bir şekilde kilo almalarını sağlamak için verilen hormonların etini yiyen kişilerde de yine fertilizasyonun azaldığı bildirilmektedir" dedi.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER GEBELİKTE ETKİLİ

Folik asitin progesteron seviyesini düzenlediğini ve düzenli yumurtlama için önemli olduğunu ifade eden Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, ayrıca gebeliğe başlamadan anneye yapılan folik asit takviyesinin, bebekte oluşabilecek nörolojik kusurları da önlemeye yardımcı olduğunu da vurguladı. Beslenmenin kısırlıktan korunmada önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, "Yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, yumurta, kuşkonmaz, brokoli, lahana, Brüksel lahanası, muz, avokado gibi besinler folik asit içerir. Yeşil yapraklı sebzelerde bulunan demir, magnezyum, çinko ve kalsiyum içeriği de gebe kalma sürecine oldukça olumlu etkileri saptanmıştır" diye konuştu.

KISIRLIKTAN KORUYACAK 10 ALTIN ÖNERİ

Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, beslenmede genel olarak dikkat edilmesi gerekenleri ise 10 maddede şöyle sıraladı:

"Hayvansal protein yerine bitkisel protein ağırlıklı beslenilmeli. Doymuş yağları (hayvansal yağlar) kısıtlayıp, bitkisel yağların tüketimi artırılmalı. Kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri (sucuk, salam, sosis gibi) kısıtlanmalı. Rafine ve basit karbonhidratlar yerine, tam tahıllı ürünlerin tüketimi artırılmalı. Sebze ve meyve tüketimi artırılmalı. Vitamin ve mineral eksiklikleri göz önünde bulundurulmalı, eğer eksiklik varsa takviye alınmalı. Alkol tüketimi kısıtlanmalı. Koruyucu ve katkı maddesi içeren hazır paketli gıda alımı sınırlandırılmalı. Omega-3 desteği alınmalı. Düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz yapılmalı."


Kısırlığa karşı brokoli ve lahana tavsiyesi
Kısırlığa karşı brokoli ve lahana tavsiyesi

Diyetisyen, Brüksel, Obezite, Alkol, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Kısırlığa karşı brokoli ve lahana tavsiyesi - Son Dakika


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