Kısırlık 3 ile 12 ay arasında tedavi ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Kısırlık 3 ile 12 ay arasında tedavi ediliyor - Son Dakika

Kısırlık 3 ile 12 ay arasında tedavi ediliyor

6 saat önce

Kısırlık 3 ile 12 ay arasında tedavi ediliyor Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Taşkıran: "Bu sorunlar günümüzde birçok tanı ve tedavi yöntemi ile tedavi edilmektedir" "Hastalar çocuk sahibi olabilmektedir" Halk arasında 'kısırlık' olarak bilinen 'İnfertilite'...

Kısırlık 3 ile 12 ay arasında tedavi ediliyor, System.String[]

Kısırlık 3 ile 12 ay arasında tedavi ediliyor

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Taşkıran:

"Bu sorunlar günümüzde birçok tanı ve tedavi yöntemi ile tedavi edilmektedir"

"Hastalar çocuk sahibi olabilmektedir"

GAZİANTEP - Halk arasında 'kısırlık' olarak bilinen 'İnfertilite' Dünya'da birçok çiftin yaşadığı sağlık sorunları arasında gösteriliyor. Gelişen teknolojiyle birlikte kısırlık sorunu da uygulanan tedavilerle ortadan kaldırılabiliyor.

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Taşkıran, erkeklerde görülen kısırlık ile ilgili merak edilenleri ve tedavi yöntemleri anlattı. Kısırlığın günümüz dünyasında yüksek oranda görülmekte olduğunu belirten Dr. Taşkıran, "Kısır olan çiftlerin ortalama yüzde ellisinde erkekte sorun ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar günümüzde birçok tanı ve tedavi yöntemi ile tedavi edilmektedir. Hastalar çocuk sahibi olabilmektedir" dedi. Hastaların bir kısmında hormon düzeyinde sorun olabildiği gibi bir kısmında anatomik olarak organların yokluğu, küçüklüğü gibi sorunlar olabildiğini ifade eden Dr. Taşkıran, "Bu hastalar uygun tanı ve tedavi yöntemi ile çocuk sahibi olabildiği gibi çocuk sahibi olamayan bazı çiftler için yardımcı üreme teknikleri kullanılmaktadır. Örneğin aşılama ve tüp bebek yöntemiyle kişi çocuk sahibi olabilmektedir. Toplumda erkeklerde görülen kısırlık genellikle cerrahi yöntemle Varikoselektomi ya da sperm kanallarının tıkanıklığının olduğu bazı durumlarda mikro cerrahi yöntemle önlenebilmektedir" ifadelerini kullandı.

Hastaların bazılarında hormon düzenleyici tedaviler de yapıldığını kaydeden Dr. Taşkıran, "Hormon düzeyinin düşük ya da orantısız olduğu durumlarda hormon düzenleyici tedavi ya da hormonların oluşmasını uyarıcı uygulamalar ile tedavi edilmektedir. Bu tedavi yöntemleri hastalarda belli bir süreç gerektirmektedir" şeklinde konuştu.

Tedavi sürecinin 3 ile 12 ay arasında olduğunu vurgulayan Dr. Taşkıran' tedavi sonucunda hastada meydana gelen sperm sayısı hareketi, şekli ve ileri hareketlilik oranına göre tedaviler sonlandırılmaktadır. Hastaların bir bölümü yardımcı üreme yöntemlerine yönlendirilebilmektedir' şeklinde konuştu.

Gaziantep, Taşkıran, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:38 Kaynak: İHA

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