Memorial Diyarbakır Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Doç. Dr. Mehmet Nafi Sakar, kısırlığın çiftlerin yaklaşık yüzde 15'ini etkilediğini söyledi.

Doç. Dr. Sakar, yaptığı açıklamada, tüp bebek ve diğer tedavi yöntemlerinden önce normal şartlarda gebelik oluşumu sağlanmaya çalışılması gerektiğini belirterek, "Kısırlık çiftlerin yaklaşık yüzde 15'ini etkiliyor, bunların yaklaşık yüzde 20'sinde tüp bebek tedavisine ihtiyaç duyuluyor." dedi.

Tüp bebek tedavisinden daha basit tedavi yöntemleri olan ilaçlarla yumurtalıkların uyarılması veya aşılamanın denenmesini gerektiğini aktaran Sakar, şöyle konuştu:

"Tedavi sürecinde uygulanan tıbbi yöntemlerin yanı sıra tedaviye başlamış çiftlere önerilen bazı faktörlerin de başarı şansını artırdığı unutulmamalıdır. Tedavi için uygun bir tüp bebek merkezi seçilmeli, tedavi süresi boyunca pozitif düşünülmeli, stresten uzak durulmalı, beslenme önerilerine dikkat edilmeli, gerekiyorsa tedavi süresince psikolojik destek almaktan kaçınılmamalı, sigara ve alkolden uzak durulmalı, çok sıcak ortamlarda vakit geçirilmemeli, ağır spor ve egzersizler tedaviden en az 3 ay öncesinde bırakılmalı, doktora danışmadan herhangi bir ilaç kullanılmamalı, soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlardan korunmaya çalışılmalı."