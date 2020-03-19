Kişisel araçlara korona virüs önlemi - Son Dakika
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Kişisel araçlara korona virüs önlemi

6 saat önce

Yeni tip korona virüs (Kovid-19)'un tüm dünyada etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanmak yerine kişisel otomobillerine yöneldi.

Kişisel araçlara korona virüs önlemi, System.String[]

Yeni tip korona virüs (Kovid-19)'un tüm dünyada etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanmak yerine kişisel otomobillerine yöneldi. Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı (TOBFED) Bahadır Güven ise vatandaşlardan araçlarını 15 günde bir olmak üzere dezenfekte yapmasını önerdi.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19)' un Türkiye'ye sıçramasıyla birlikte üst düzey önlemler alınmaya başlandı. İşi gereği dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanmak yerine kişisel otomobillerini tercih etmeye başladı. Araçların doğru dezenfekte edilmesi gerektiğine dikkat çeken Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı (TOBFED) Bahadır Güven, klimalara bağlı solunum yolları enfeksiyonuna karşı araç dezenfektelerinde kullandıkları ozon jeneratörüne dikkat çekti.

"ARAÇLARIMIZ EVLERİMİZDEN SONRA EN ÇOK VAKİT GEÇİRDİĞİMİZ ALANLAR"

Araç hijyeninin önemli olduğunu belirten Güven, "Araçlarımız evlerimizden sonra en çok vakit geçirdiğimiz alanlardır. Biliyorsunuz otomobiller dışarıdaki tüm etkenlere maruz kalıyor. Sokakta pis yerlerde gezdiğimiz ayakkabılarımız kıyafetlerimizle direkt arabamıza biniyoruz. Araçların temizliği ve hijyeni son derece önemli. Evlerimize ne kadar dikkat ediyorsak aynı şekilde araçlarımıza da dikkat etmemiz lazım" dedi.

"1 BUÇUK SAAT KADAR SICAK HAVA İLE İYİCE KURUTULUYOR"

Virüse karşı araç dezenfekte işlemlerini anlatan Güven, "Araçların tüm yüzeyleri su ve sabunla araç için özel üretilmiş anti bakteriyel ürünlerle Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı sertifikalı ürünlerle iyice yıkanıyor. Daha sonra vakum makinesi ile tüm pis su çekilerek temizleniyor. Araç ısı jeneratörü ile 1 buçuk saat kadar sıcak hava ile iyice kurutuluyor. Aracın bu işlemler yapıldıktan sonra kurutulması çok önemli. Aracın tüm yüzeyine Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı ruhsatlı tüm bakteriyi virüsü öldüren dezenfektan ile tüm iç yüzeyine uygulama yapıyoruz. İç yüzeyler siliniyor. Bu dezenfektan kuruduğu andan itibaren 15 gün süre ile aracın içerisinde koruma kalkanı oluşturuluyor. 15 günde bir yapılmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"ARAÇLARINA DEZENFEKTE EDECEKLER SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN ONAYLI RAPORLARINI MUTLAKA SORUN"

Araç dezenfektelerinde kullanılan ürünlerin ağır metal içermemesi gerektiğini vurgulayan Güven, "İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü zamandan kaynaklı olarak rakamlarımızı iyice düşürerek tüm vatandaşlarımızın araçlarını dezenfekte etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Kurumsal bu işi uzun süredir yapan belli bir müşteri ve kalite politikası olan firmalardan bu hizmeti almaya çalışmasını vatandaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Araçlarına dezenfekte edecekleri yerlere Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı raporlarını mutlaka sormalarını tavsiye ediyoruz. Kullanılan ürünler ağır metal içermiyor. Hayvan ve insan sağlığına dost ürünlerdir. Klimalar çok önemli. Sağlık Bakanlığı ile İl Sağlık Müdürlüğü vatandaşlarımızı klimalara bağlı solunum yolları enfeksiyonuna karşı uyarıyor. Ozon jeneratörünü aracın içerisine koyuyoruz. 25 dakika süre ile çalıştırdığımız zaman aracında kliması dolayısıyla ozon gazı klimanın tüm kanallarından geçerek tüm bakterileri, mikropları, virüsleri öldürüyor" şeklinde konuştu.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:30 Kaynak: İHA

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