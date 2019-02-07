Kişisel Bakım Ürünlerinde Avrupa'daki İhracat Payımız Artacak

Sarımsak özü ve birçok bitki özü ile özel olarak formüle edilen Zigavus Pharma ürünlerinin Avrupa'daki eczanelerden sonra, kozmetik ve kişisel bakım marketlerinin raflarına da gireceğini bildiren markanın Genel Koordinatörü Fatma Yeşilova, sektörde bir ilke imza attıklarını ifade etti.

Sarımsak özü ve birçok bitki özü ile özel olarak formüle edilen Zigavus Pharma ürünlerinin Avrupa'daki eczanelerden sonra, kozmetik ve kişisel bakım marketlerinin raflarına da gireceğini bildiren markanın Genel Koordinatörü Fatma Yeşilova, sektörde bir ilke imza attıklarını ifade etti.



Türkiye'de ve Avrupa'da, saç dökülmesi ve saçlı deri hastalıklarıyla mücadele edecek bitkisel formüle sahip olan şampuanlarının eczanelerde satılan ilk Türk şampuanı olma unvanına sahip olduğunu kaydeden Fatma Yeşilova, "Türkiye başta olmak üzere, Avrupa ve Asya'da 70'i aşkın ülkede, eczanelerden temin edilebilecek özel olarak tasarlanmış ürünlerimiz, şimdi de kişisel bakım ve kozmetik sektörünün birçok dev isimlerinin raflarında da kendi gösterecek. Markamız sektöre girdiği andan itibaren, ilk sarımsak özlü şampuanı üretmenin yanı sıra, saç dökülmesi, saç bakımı, cilt bakımı ve birçok saçlı deri hastalığı ile savaşan özel ürünlerle de birçok ilke imza atmıştır. Özellikle saç kaybını önlemek amacıyla üretilmiş olan şampuanlar, probiyotik içeriği ile yine Türkiye'de ve sektörde bir ilktir" dedi.



Türkiye'de 28 bini aşkın eczanede ürünlerinin satışının yapıldığını ifade eden Yeşilova, saç dökülmesiyle mücadelenin yanı sıra, uzama sorunları, kuruluk, saçta kopma, işlem görmüş veya boya uygulanmış saçların sağlığına kavuşma konusunda yardımcı olacak birçok bitkisel ürünlerinin olduğunu vurgulayarak, "Erkek, kadın ayırmadan herkese ve her sıkıntıya yardımcı olacak ürünlerimiz mevcut. Eczacınıza danışarak ya da sitemizden inceleyerek kendinize en uygun ürünü rahatça seçebilirsiniz. Eczanelerde satışı yapılan şampuanlarımızla oluşturduğumuz yurt dışı distribütörlük ağına, yeni bayilikler ekleyerek yolumuza devam ediyoruz. Bunun yanı sıra, Private Label olarak birçok firmayla da görüşmelerimiz sürüyor. Ürünlerimizin satışı halen Avrupa'nın seçkin eczanelerinde devam ediyor. Kısa bir süre sonra Avrupa'nın kozmetik kişisel bakım marketlerinde de olacağız. Bu, ülkemiz adına büyük bir gurur olacaktır" ifadelerini kullandı.



İhracatta hedef 130 ülke



2019 sonuna kadar ihracat yaptıkları ülke sayısını 50'den 70'e çıkartmayı hedeflediklerini belirten Yeşilova " İhracat yaptığımız ülkelerin sayısını kısa sürede 50'yi aşmış durumda. Bu ülkeler arasında; Fransa, İngiltere, Almanya, Hollanda, Irak, Azerbaycan, Özbekistan, Belçika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Ermenistan ve diğer Avrupa ülkeleri bulunuyor. 2019 yılı sonuna kadar ihracat yaptığımız ülkelerin sayısını yüzde 40 arttırarak kapasitemizi daha da geliştirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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