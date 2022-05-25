Kişisel bilgileri ele geçirerek PKK/KCK propagandası yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kişisel bilgileri ele geçirerek PKK/KCK propagandası yapan 2 kişi yakalandı

25.05.2022 10:19

Kişisel bilgileri ele geçirerek PKK/KCK propagandası yapan 2 kişi yakalandıMERSİN Mersin'de, vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirerek PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Kişisel bilgileri ele geçirerek PKK/KCK propagandası yapan 2 kişi yakalandı

MERSİN Mersin'de, vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirerek PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişisel şifreleri ele geçirerek PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kişilerin e-devlet şifrelerini ele geçirerek, CİMER üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünü övücü, sahiplenici, yüceltici yazılar yazan ve Cumhurbaşkanına hakaret eden, ayrıca başkalarının adına iletişim bilgilerini kullanarak whatsapp üzerinden 'yaşasın PKK' isimli grup kurarak, numaralar eklemek suretiyle grup içerisinde terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen F.A. ve U.S.'ya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin, işlemleri devam ediyor.

Kişisel bilgileri ele geçirerek PKK/KCK propagandası yapan 2 kişi yakalandı
Kişisel bilgileri ele geçirerek PKK/KCK propagandası yapan 2 kişi yakalandı
Kişisel bilgileri ele geçirerek PKK/KCK propagandası yapan 2 kişi yakalandı
Kişisel bilgileri ele geçirerek PKK/KCK propagandası yapan 2 kişi yakalandı

YORUMLAR
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Ele geçirdikleri kişisel verilerle PKK propagandası yapan 2 kişi yakalandı Ele geçirdikleri kişisel verilerle PKK propagandası yapan 2 kişi yakalandı Sosyal medyada terör propagandası yapan 2 zanlı yakalandı Sosyal medyada terör propagandası yapan 2 zanlı yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kişisel bilgileri ele geçirerek PKK/KCK propagandası yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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