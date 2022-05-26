Kişisel bilgileri ele geçirerek PKK/KCK propagandası yapan 2 kişi yakalandı

Mersin'de, vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirerek PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişisel şifreleri ele geçirerek PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kişilerin e-devlet şifrelerini ele geçirerek, CİMER üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünü övücü yazılar yazan ve Cumhurbaşkanına hakaret eden, ayrıca başkalarının adına iletişim bilgilerini kullanarak whatsapp üzerinden 'yaşasın PKK' isimli grup kurarak, numaralar eklemek suretiyle grup içerisinde terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen F.A. ve U.S.'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - MERSİN