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Kişisel bilgisayarınızla koronavirüsle mücadeleye destek olabilirsiniz
6 saat önce
Folding@Home programı, kişisel bilgisayarların güç potansiyelini bir araya getirerek Covid-19 tedavisine yardımcı olacak hesaplama gücüne ulaşmak için tasarlandı
Kişisel bilgisayarlara yüklenen bir uygulamayla, üstelik neredeyse hiçbir çaba harcamadan yeni tip koronavirüse yönelik araştırmalara destek vermek mümkün mü? Covid-19'a tedavi geliştirmek için kişisel bilgisayarların gücünü kullanarak "süper bir bilgisayar" oluşturmayı amaçlayan ortak bir bilgisayar programıyla, evet, bu mümkün.
Covid-19 pandemisinin tedavi imkanlarını keşfetmek için bilimsel yollardan biri, yeni tip koronavirüs proteinlerinin modellenmesi. Bilim insanları, bu modelleme işlemi için kayda değer bir hesaplama gücüne ihtiyaç duyuyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:47
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