Kişisel Gelişim Uzmanı Ali Rıza Soyaslan'ın kitabı çıktı - Son Dakika

Kişisel Gelişim Uzmanı Ali Rıza Soyaslan'ın "Yedi Vadi Altmış Kanat" kitabı çıktı.



Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kişisel Gelişim uzmanı Ali Rıza Soyalan, üçüncü kitabı olan "Yedi vadi altmış kanat'ı" okurlarıyla buluşturdu.



Zümrütü Anka efsanesinin anlatıldığı kitapta, Yazar Ali Rıza Soyaslan yeni çıkan kitabı ile ilgili şunları kaydetti, "Hayatta her insanın olgunlaşması, başarıya giden yolda aşması gereken imtihanlar vardır. Biz kitabımızda bu aşamaları İstek, Aşk, bilgelik, İnanç, dedikodu,yalnızlık ve ben vadisi olarak ele aldık. Kitabımızda Zümrüdü Anka efsanesini de anlattık. Bütün bunları anlatırken kısa kısa gerçek yaşamdan hikayelerimizi de ekledik. En önemlisi de her insanın hayatında mutlaka bir Zümrüdü Anka'sı vardır. Ben de Zümrüdü Anka'mın kim olduğundan bahsetmeye çalıştım. Kitabı okuyan herkesinde 'Benimde hayatımda Zümrüdü Ankam şu' diyeceğini düşünüyorum. İnşallah bu kitabımızın arkası seri olarak gelecek. Okuyucularımızın kitabımızı beğenmesini temenni ederek herkese iyi okumalar diliyorum." dedi.



Kişisel Gelişim Uzmanı Ali Rıza Soyaslan'ın Yedi vadi altmış kanat kitabı bütün seçkin kitapçılarda ve internet üzerinden satışa sunuldu. - KÜTAHYA