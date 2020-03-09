Kişisel Gelişim Uzmanı Yıldıztaşı: "Değerlerimizin farkında olmalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kişisel Gelişim Uzmanı Yıldıztaşı: 'Değerlerimizin farkında olmalıyız' - Son Dakika

Kişisel Gelişim Uzmanı Yıldıztaşı: "Değerlerimizin farkında olmalıyız"

6 saat önce

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi tarafından Kişisel Gelişim Etkili İletişim programı düzenlendi.

Kişisel Gelişim Uzmanı Yıldıztaşı:

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi tarafından Kişisel Gelişim Etkili İletişim programı düzenlendi. Konuşmacı olarak katılan Kişisel Gelişim Uzmanı Muammer Yıldıztaşı, değerlerin farkında olunması gerektiğini söyledi.


TYB Erzincan Şubesi tarafından düzenlenen programın bu haftaki konusu "Kişisel Gelişim Etkili İletişim" oldu. Programa konuşmacı olarak katılan Gazeteci-Yazar Kişisel Gelişim Uzmanı Muammer Yıldıztaşı, kişisel gelişim ve etkili iletişimle ilgili katılımcılara bilgiler verdi.


İnsanların kendisine verilmiş nimetlerin farkında olmasında gerektiğini ifade eden Yıldıztaşı, "Üstün meziyetlere sahip insanın kendisine verilmiş olan nimetlerin farkında olması gerekir. Bir gözünün dünyanın bütün nimetlerinden üstün olduğunu kavraması gerekir. Varlığının farkında olan insanın mutsuz olması mümkün değildir. Çünkü bir uzvunu korumak için tüm varlığını vermeye meyilli olan insanın barındırdığı değerler kainattaki mevcut değerlerin hepsinin önüne geçmektedir. Bu sebeple de değerlerin kıymetini bilmesi, bundan dolayı mutlu olması gerekir" diye konuştu.


Muammer Yıldıztaşı, insan hayatını etkileyen başarıyı çoğaltan davranış biçimlerine örnekler vererek konuşmasını tamamladı. - ERZİNCAN

Erzincan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:19 Kaynak: İHA
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