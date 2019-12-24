Kişisel Gelişim Zirvesi'19 ikinci gün etkinlikleri gerçekleştirildi - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından düzenlenen Kişisel Gelişim Zirvesi'19" (KGZ'19) ikinci gününde de önemli konukları ağırladı.



KGZ'19 ikinci gününde, NTV Haber Sunucusu Seda Öğretir, Sporcu, Beslenme Koçu ve Yazar Betül Külege, Extra Loyalty Solutions Ceo'su ve Kurucu Ortağı İrem Tüzünalper ve Araştırmacı Kaşif Yiğit Tekşen öğrencilerle buluştu. Dört oturum şeklinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı.



Öğretir, yaptığı konuşmada, verilen bazı şansları değerlendirmenin çok önemli olduğunun altını çizdi. Seda Öğretir, "Medya sektöründe çalışmaya başladığım zaman mevsimlik işçi gibiydim. Kışın çalışıyordum, yaz geldiği zaman ise iş olmuyordu. Kışın kazandığım parayla yaz aylarını geçirmeye çalışıyordum ve ekonomik olarak çok zorlanıyordum. Çalıştığım yerden kovuldum. Kovulduktan sonra farklı işlerde çalıştım; ama ekonomik olarak zorlanmaya devam ettim. Artık İstanbul'da idare edemediğimi fark ettiğim zaman eve ailemin yanına dönmeye karar verdim. Fakat gitmeden önce karşıma bir fırsat çıktı. Kanal D'de insan kaynaklarında çalışacak birini arıyorlardı. Ben son çare olarak başvurdum. Görüşmeye gittiğim zaman yolum Mehmet Ali Birand ile kesişti ve bana tek bir şans verdi. Bende bana verilen bu şansı çok çalışarak değerlendirdim" diye konuştu.



"Çok istediğiniz şeyler için emek veriyorsunuz; ama istediğiniz olmuyorsa gerçekten istediğiniz şey o olmayabilir"



Herkesin hikayesinin doğduğunda başladığını ve hikayesini nasıl yaşamak isterse öyle yaşadığını söyleyen sporcu, beslenme koçu ve yazar Betül Külege,"Benim bugün burada anlatacaklarımın temeli tutkularınızdan vazgeçmeyin ve peşinden gidin olacak. Benim hikayemin başladığı ve geldiği nokta; tutkularımın peşinden gitmemle oldu. Çok istediğiniz şeyler için emek veriyorsunuz; ama istediğiniz olmuyorsa gerçekten istediğiniz şey o olmayabilir. Eğer gökyüzüne baktığınızda ve derin bir nefes aldığınızda, kendinizi olmak istediğiniz yerde görmüyorsanız bulunduğunuz yerde boşa zaman kaybediyor olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.



"Diğerlerinden bir farkınız olmalı"



Günün üçüncü oturumunda sahne alan İrem Tüzünalper, "Sözlerin sihirli olduğuna inanıyorum. Ne söylersek, ne düşünürsek o oluyor. Ben buna inanıyorum. Bu yüzden sözlere çok dikkat etmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Aynı zamanda niyet önemlidir. Fakat sadece niyet etmek yeterli değil. Çünkü herkes niyet edebilir, sizin onlardan bir farkınız olmalı. Ünlü sporculara baktığınız zaman normal antrenmanlarından sonra farklı antrenmanlar yapıyorlar. Herkesle aynı antrenmanı yaparak öne geçemezsiniz. Çünkü diğerlerinden bir farkınız olmalı. Gayret etmeniz gerek. Konu ne olursa olsun her zaman hazırlıklı olmalısınız" şeklinde konuştu.



"Zirveye ilk çıktığım zaman hissettiklerim inanılmazdı"



Yaşadığı tecrübelerden hayata dair sonuçlar çıkardığını söyleyen araştırmacı-kaşif Yiğit Tekşen, "Dağcılıkta ilk zirve tecrübemi yaşadığım zaman Hasan Dağı'na çıkmıştım. Zirveye ilk çıktığım zaman hissettiklerim inanılmazdı. Yolda kramponlarım bozulmuştu. Bir sürü aksaklıklar yaşamıştım ve mücadele vermiştim. Sonra inişi düşünmeye başlıyorsunuz. Çünkü dağcılık kazalarının çoğu iniş sırasında yaşanıyor. Hemen aklınıza sizi bekleyenler veya bu yaşadığınızı paylaşmak istediğiniz birileri geliyor. Bunu fark ettiğim zaman mutluluğun paylaştıkça çoğaldığını anladım" diye belirtti.



Kişisel Gelişim Zirvesi'19, etkinlik sponsorlarının hediyelerini vermesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR