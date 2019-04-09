Kişisel Marka Yaratmak
38 dakika önce
Herkese merhaba,Bugün kişisel bir marka nasıl olunur ' Kişisel marka nedir kimdir' bu konulara değineceğim. Kendi deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım umarım faydalı olur.
Herkese merhaba,Bugün kişisel bir marka nasıl olunur ' Kişisel marka nedir kimdir' bu konulara değineceğim. Kendi deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım umarım faydalı olur...İyi seyirler...
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:12 Kaynak: Youtube
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