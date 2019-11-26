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Kişisel sergi beğeni topladı

6 saat önce

Uğur Barlas Demirci, 2.kişisel resim sergisini güzel sanatlar resim galerisinde açtı.

Kişisel sergi beğeni topladı, System.String[]

Uğur Barlas Demirci, 2.kişisel resim sergisini güzel sanatlar resim galerisinde açtı.


Zonguldak Gençlik Merkezi ve Güzel Sanatlar Öğretmeni Uğur Barlas Demirci, 2.kişisel resim sergisini güzel sanatlar resim galerisinde açtı. Resim sergisinin açılış kurdelesini Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel kesti. Sergide, üç boyutlu ve ahşap üzerine yapılan 20'ye yakın eser sergilendi. Zonguldaklı sanat severler de sergiye büyük ilgi gösterdi.


Ağırlıklı ahşap çalışmaları yaptım. Bu benim ikinci kişisel karma sergim. Farklı şeyler ortaya çıkarmaya çalıştım. İnşallah vatandaşlarımızda beğenir. Bunun devam ı gelecek. Değeri ettiği kadar fiyatlarını koydum. Satış olacak. Daha önce yapmış olduğum serginin gelirini çocuk esirgeme kurumuna vermiştik. İnşallah en kısa sürede bir sergi daha yaparak yine aynı şekilde yapmayı planlıyorum"dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:31 Kaynak: İHA
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