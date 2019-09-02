Kişisel veri toplamayan uygulama var mı?

Her gün cep telefonlarımızda oyun oynamak, video izlemek, alışveriş yapmak ya da arkadaşlarımızla sohbet etmek amacıyla kullandığımız sayısız uygulama var. Peki, bu uygulamaların çoğunun verilerinizi topladığını, üçüncü şahıslara satıp üzerinizden milyon dolarlar kazandığını biliyor muydunuz? Peki kişisel verileri korumak mümkün mü?