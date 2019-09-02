Son Dakika Haberleri: Kişisel veri toplamayan uygulama var mı?
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Kişisel veri toplamayan uygulama var mı?

2 saat önce

Her gün cep telefonlarımızda oyun oynamak, video izlemek, alışveriş yapmak ya da arkadaşlarımızla sohbet etmek amacıyla kullandığımız sayısız uygulama var.

Her gün cep telefonlarımızda oyun oynamak, video izlemek, alışveriş yapmak ya da arkadaşlarımızla sohbet etmek amacıyla kullandığımız sayısız uygulama var. Peki, bu uygulamaların çoğunun verilerinizi topladığını, üçüncü şahıslara satıp üzerinizden milyon dolarlar kazandığını biliyor muydunuz? Peki kişisel verileri korumak mümkün mü?

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Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:00 
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