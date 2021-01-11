Kişisel Veri Uzmanı Karcıoğlu: "Anlık sohbet uygulamalarında yerli ve milli yazılım tercih edilmeli" - Son Dakika

Kişisel Veri Uzmanı Karcıoğlu: "Anlık sohbet uygulamalarında yerli ve milli yazılım tercih edilmeli"

11.01.2021 16:24

Kişisel Veri Uzmanı Karcıoğlu: "Anlık sohbet uygulamalarında yerli ve milli yazılım tercih edilmeli" - "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" - "Whatsapp mesajların içeriğine erişmeyecek fakat rehber, profil fotoğrafı ve konum bilgilerini Facebook ile paylaşabilecek" Anlık çevrimiçi...

Kişisel Veri Uzmanı Karcıoğlu: "Anlık sohbet uygulamalarında yerli ve milli yazılım tercih edilmeli"

- "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı"

- "Whatsapp mesajların içeriğine erişmeyecek fakat rehber, profil fotoğrafı ve konum bilgilerini Facebook ile paylaşabilecek"

İSTANBUL - Anlık çevrimiçi mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın 'onay' sözleşmesi, gündemdeki yerini koruyor.

DPC Kişisel Veri Danışmanlığı CEO'su Sefa Karcıoğlu, "Whatsapp uçtan uca mesajlaşmalara erişemeyecek ama rehber, profil fotoğrafı ve konum bilgilerini Facebook ile paylaşabilecek" dedi.

Karcıoğlu, "Vatandaşlarımıza her zaman yerli ve milli yazılım, uçtan uca şifreleme kullanan sohbet uygulamalarını kullanmayı öneriyoruz. Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması lazım" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda anlık mesajlaşma uygulaması olan "Whatsapp" tarafından kullanıcıların kişisel verilerinin "Facebook" tarafından işlenebilmesine olanak sağlayan yeni bir hizmet koşulu getirileceği duyurulmuştu. Whatsapp kullanıcıları uygulamaya giriş yaptıklarında karşılarına hizmet koşullarındaki değişikliğe gidildiğini açıklayan bir onama metni ile karşılaşmış, kullanıma devam edebilmek için en geç 8 Şubat tarihine kadar onay verilmesi gerektiği bu metinde açıklanmıştı. Whatsapp'ın kişisel verilerin Facebook tarafından işlenebilmesine imkan sağlayan hüküm ve koşullarda değişikliğe gidecek olması kullanıcıların akıllarına ciddi güvenlik endişelerini getirdi. Birçok kullanıcı cep telefonlarından Whatsapp'ı silerek diğer mobil anlık mesajlaşma uygulamalarına yönelmeye başladı. Yeni hüküm ve koşullardan sonra Whatsapp'ın kullanıcı gizliliği ilgili soru işaretleri akıllarda dolaşmaya devam ederken konuya Sefa Karcıoğlu'ndan açıklayıcı bir yorum geldi. Karcıoğlu, "Whatsapp, kullanıcıların uçtan uca mesajlaşmalarına erişemeyecek ancak rehber, profil fotoğrafı ve konum bilgilerini Facebook ile paylaşabilecek" dedi.

"Whatsapp mesajların içeriğine erişmeyecek"

İlk olarak Whatsapp'ın mesajlara erişimi konusundaki sorulara açıklık getiren Karcıoğlu, "Öncelikle şunu sormak lazım, Whatsapp mesajların içeriğine, fotoğraflara, belgelere, ses kayıtlarına erişiyor mu? ya da buradaki sesleri analiz edecek bir sistem kullanıyor mu? Cevap, hayır. Çünkü Whatsapp dünyadaki en güvenli sistemlerden biri olan "Uçtan uca şifreleme" dediğimiz bir teknolojiyi kullanıyor. Whatsapp'ın bugün yapmış olduğu açıklamada, kullanıcıların verilerinin güvende olduğunu ve uçtan uca şifrelendiğini bir kez daha söylemiş oldu" dedi.

Whatsapp hangi verileri Facebook ile paylaşacak?

Facebook ile hangi kişisel verilerin paylaşılacağını anlatan Karcıoğlu, "Peki, buradaki sorun nedir, yani bu neden gündeme geldi? Whatsapp, Facebook ile bu verileri paylaşacağını söyledi. Whatsapp'ın paylaşacağı veriler şunlar; birincisi, Whatsapp kullanan kişilerin rehberinde olanların listesi. Yani rehberimizde kimler varsa Whatsapp bunları Facebook ile paylaşacak. Bununla birlikte, whatsapp profilimizde kullandığımız resmi de Facebook ile paylaşacak. Whatsapp durumuna eklediğimiz, günlük yaşamımız ya da meraklarımızla ilgili yüklediğimiz görsellere erişmiş olacak. Burada en önemli hususlardan biri de konum bilgisidir. Whatsapp'ı kullanırken nerede olduğunuz, nerede ne kadar süre kaldığınız, örneğin bir alışveriş merkezinde, evde ne kadar vakit geçirdiğiniz, hangi saatlerde ve hangi sıklıklarla Whatsapp'ta olduğunuz gibi verilerin Facebook'a aktarılması söz konusudur. Peki bu bilgiler Facebook'a aktarılınca hayatımızda ne değişecek? "Big data" dediğimiz bir data var. Küresel firmalar yapay zekayı kullanarak kişiler üzerinde bir reklam stratejisi geliştiriyor. Whatsapp gibi uygulamalarda kişinin asıl edinilen bilgisi, adı ve soyadından ziyade kişinin alışkanlıklarıdır. Kişi neye merak, neye ilgi duyuyor, neye ne kadar vakit harcıyor gibi bilgiler ele geçiriliyor. Örneğin, Whatsapp durumunuza sürekli bir kahve, bir araba ya da bir tatil fotoğrafı koyuyorsanız Facebook da bunları görüp ilgi alanınızı tespit edecek ve bu verileri kullanarak bir pazarlama yapayım, buna uygun bir hizmet satayım şeklinde bir strateji geliştirecek. Burada mesajlarımızın içeriği korunuyor ama Facebook'a gide bilgiler bizi biz yapan alışkanlıklarımızdır" diye konuştu.

Güvenlik için uçtan uca şifreleme şart

Sohbetteki yazışmaların güvenliği için uçtan uca şifreleme yapan uygulamaların kullanılması gerektiğini ifade eden Karcıoğlu, "Vatandaşlarımızın kullandıkları sohbet programlarının uçtan uca şifreleme yapıp yapmadığına dikkat etmesi gerekiyor. Bu olmazsa olmazımızdır çünkü uçtan uca şifreleme yoksa mesajlarımıza erişilmesi söz konusu olabilir. Uçtan uca şifreleme, iki kişi arasındaki sohbetin bir başkası tarafından görülmesini engelleyen bir kripto yazılımıdır. Mesaj gönderildiğinde diğer tarafa ulaştığı anda şifreleme gerçekleşir ve bu gerçekleştiğinde artık programın yazılımcısı, sahibi bunu veri bankasında (server) tutmadığı için hiçbir şekilde o mesajlara erişemez, oradaki verilere de ulaşamaz" şeklinde konuştu.

"Uygulamaların erişim izinlerine dikkat etmeliyiz"

Cep telefonlarımıza yüklediğimiz uygulamalara verdiğimiz izinlere özellikle dikkat etmemiz gerektiğini belirten Karcıoğlu, "İndirdiğimiz uygulamalarda nelere izin verdiğimize dikkat etmemiz gerek. Uygulama, rehbere mi, fotoğraflara mı, galeriye ya da ses kaydına mı erişmek istiyor, bunları tek tek analiz edip buna göre izin vermemiz gerekir. Biz herhangi bir uygulamayı indirirken, bu uygulamanın bu izinlere ihtiyacı olup olmadığını sormalıyız. Örneğin, bir saat, alarm uygulamasını indiriyorsunuz ve program sizden galeriye erişim izni istiyor. Bunlara erişmenin o uygulama için hiçbir menfaati olamaz, buna izin vermememiz ve dikkatli olmamız lazım. Vatandaşlarımıza her zaman yerli ve milli yazılım, uçtan uca şifreleme kullanan sohbet uygulamalarını kullanmayı öneriyoruz. Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması lazım" ifadelerini kullandı.

Kişisel Veri Uzmanı Karcıoğlu: Anlık sohbet uygulamalarında yerli ve milli yazılım tercih edilmeli
Kişisel Veri Uzmanı Karcıoğlu: Anlık sohbet uygulamalarında yerli ve milli yazılım tercih edilmeli
Kişisel Veri Uzmanı Karcıoğlu: Anlık sohbet uygulamalarında yerli ve milli yazılım tercih edilmeli
Kişisel Veri Uzmanı Karcıoğlu: Anlık sohbet uygulamalarında yerli ve milli yazılım tercih edilmeli
Kişisel Veri Uzmanı Karcıoğlu: Anlık sohbet uygulamalarında yerli ve milli yazılım tercih edilmeli
Kişisel Veri Uzmanı Karcıoğlu: Anlık sohbet uygulamalarında yerli ve milli yazılım tercih edilmeli

Facebook, Whatsapp, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kişisel Veri Uzmanı Karcıoğlu: 'Anlık sohbet uygulamalarında yerli ve milli yazılım tercih edilmeli' - Son Dakika


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