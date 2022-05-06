Kişisel veriler tehlikede mi? Google Bulut hizmetinde önemli açık! - Son Dakika

Google, son yıllarda güvenlik açığı sorunlarıyla gündeme gelmeye başladı. Özellikle Google Play'de yaşanan sorunlar şimdi de bulut hizmetlerinde karşımıza çıktı. Buna göre araştırmacılar Google Bulut hizmeti Cloud için kişisel veri tehlikesi yaratan kritik bir açığa rastladı. Google ise açığın şu an için kişisel veri için tehlikeli olmadığı görüşünde.

https://shiftdelete.net/apple-google-microsoft-parolasiz-oturum-acma

Google bulut hizmeti Cloud kişisel veri açığı için davetiye mi çıkarıyor?

Bulut hizmetleri özellikle 2010'lı yılların nimetleri arasında. Bugünün birçok teknolojisinin arkasında bulut tabanlı sunucular yer alıyor. Bulut hizmetleri ise sanılanın aksine teknoloji devinin profesyonel hizmetleri arasında. Buna karşın son ortaya çıkan açık sonrası Google'ın başını ağrıyabilir.

Mitiga adlı araştırma şirketi, bulduğu açığın kritik seviyede olmadığı görüşünde. Buna karşın bulut hizmetleri arayüzünde kullanıcılara verilen bazı yetkilerin kötüye kullanılabileceği ortaya çıktı. Buna göre saldırganlar bu açık üzerinden kolayca Google Bulut hizmeti Cloud için oluşturulan güvenlik duvarını aşabiliyor.

Mitiga araştırmacıları, yine de bu kritik açığın saldırganlar tarafından kullanılmasının zorluğuna işaret ediyor. Google Bug Hunters ekibini de hatadan haberdar eden araştırmacılar, açığın kısa sürede kapatılacağı görüşünde. Ancak hem Mitiga araştırmacıları hem de Google bunun bir güvenlik açığı olmadığı görüşünde. Buna göre Google ve Mitiga, kişisel veri tehlikesi yaratan bu durumu tehlikeli işlevsellik olarak tanımlıyor.

Bunun temel sebeplerinden biri ise saldırganların bu tehlikeli işlevselliği tek başına kullanıp güvenlik duvarını geçmesinin zor olması. Buna karşın Mitiga araştırmacıları, Google ekibine bu tehlikeli işlevselliği ortadan kaldırması tavsiyesinde bulundu.

Bulut hizmetleri her ne kadar yüksek güvenlik önlemleri ile öne çıkıyor. Buna karşın kullanıcılara verilen yetkiler teknoloji devlerinin bile dev bulut hizmetlerini tehlikeye atabiliyor. Ancak Google gibi firmalarda kullanıcı dostu bir arayüz için istemeden de olsa güvenlikten ödün verebiliyor.

Bununla birlikte bulut hizmetlerinin yaygınlığı sayesinde bugün e-posta hizmetlerinden akıllı telefon verilerinin eşitlenmesine kadar birçok veri transferi çok daha kısa sürede gerçekleşiyor.

Peki sizce Google Bulut hizmetleri dahil olmak üzere, bulut sistemleri ne kadar güvenilir? Bulut hizmetleri gerçekten de kişisel veri güvenliği için tehdit olabilir mi? Yorumlarınızı haberin altına ve SDN Forum sayfalarına bekliyoruz.