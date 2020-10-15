Kişisel Verileri Koruma Kanunu: AB İlerleme Raporu'nda 'değiştirilmesi' önerilen düzenleme neden... - Son Dakika
BBC

Kişisel Verileri Koruma Kanunu: AB İlerleme Raporu'nda 'değiştirilmesi' önerilen düzenleme neden...

15.10.2020 03:12
Kişisel Verileri Koruma Kanunu: AB İlerleme Raporu'nda 'değiştirilmesi' önerilen düzenleme neden..., System.String[]

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Türkiye'nin AB'ye üyeliği kapsamında 2020 İlerleme Raporu'nda Türkiye, Temmuz 2016'da kabul edilen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yapılması gereken değişiklikleri yapmamakla eleştirildi.

Avrupa Komisyonu'nun yayımladığı 2020 İlerleme Raporu'nda Türkiye, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yapılması önerilen değişiklikleri yapmamakla eleştirildi.

Raporda, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun Avrupa Birliği (AB) standartlarında olmamasının Türkiye ile AB arasında suçla mücadele, göç ve vize gibi konularda iş birliğini engellediği vurgulandı ve Türkiye'ye ilgili kanununu Avrupa standartlarına uyumlu hale getirmesi önerildi.

Suç şebekelerinin ortadan kaldırılması ve suç varlıklarına el konulması konusunda da Türkiye'ye sicilini iyileştirme çağrısı yapıldı.

Komisyon kara paranın aklanması ve terörün finansmanıyla mücadeleyi düzenleyen yasal çerçevenin de iyileştirmesi tavsiyesi yaptı.

Türkiye'nin ayrıca ilgili AB sözleşmesini değiştiren 2018 tarihli Protokolü imzalamadığı da hatırlatıldı.

Söz konusu değişikliklerin yapılmamasıyla beraber mevcut yasalarda AB müktesebatına uyum eksikliği yaşandığını aktaran Komisyon raporu, durumun Eurojust ve Europol ile olası işbirliğine ve belirli politika alanlarına engel teşkil ettiğini aktardı.

'Örgütlenme özgürlüğünü kısıtlıyor'

Ayrıca raporda, Mart 2020'de kabul edilen torba yasa ile, derneklerin sadece yönetim kurulu üyelerini değil tüm üyelerini İçişleri Bakanlığı bilgi sistemine kaydetmelerinin zorunlu kılındığına da vurgu yapıldı.

Bu yasal yükümlülüğün örgütlenme özgürlüğüne ilişkin AGİT/ Avrupa Konseyi yönergeleri ile uyumlu olmadığının söylendiği raporda şu ifadelere yer verildi:

"Aşırı geniş terörizm tanımının sivil toplum üzerinde caydırıcı bir etkiye sahip olduğu düşünüldüğünde, yetkililere verilen kişisel verileri sağlama yükümlülüğü endişe vericidir."





Kurumun bağımsızlığına yönelik eleştiriler

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreteri ve kişisel verilerin korunması konusunda çalışmalar yürüten hukukçu Cenk Konukpay, BBC Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede, 2020 İlerleme Raporu'ndaki bu ifadelerin geçtiğimiz yıllardaki eleştirilerin tekrarı niteliğinde olduğunu söyledi.

Konukpay, raporda Avrupa Komisyonu tarafından iki konuya dikkat çekildiğini ifade etti.

Bunlardan ilki Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun bağımsızlığı, diğeri ise kolluk ve yargı makamlarına kişisel veriler konusunda tanınan geniş istisna.

Kurumun bağımsızlığına ilişkin eleştirinin denetim otoritesi olarak tamamen bağımsız hareket etmesine yönelik güvencelerin mevcut olmamasından kaynaklandığını belirten Konukpay şöyle konuştu:

"Kurum'un faaliyete geçmesi üzerinden çok uzun bir zaman geçmese de bu zamana kadarki uygulamaları itibariyle buradaki eleştirinin somut bir karşılığının olmadığını düşünüyorum."





Kişisel verilerin kolluk ve yargı mercileri ile paylaşılması

Kurumun bugüne kadarki yayımlanan kararlarının çoğunluğunun özel sektöre yönelik olduğunu aktaran Konukpay, "Özellikle kamu otoritelerine ilişkin şikayetlerin incelenmesi konusundaki yaklaşımı bu konudaki eleştirilerin değerlendirilmesi açısından önemli bir kriter olacaktır" dedi.

Konukpay, kolluk ve yargı mercilerine tanınan geniş istisnaların kanunun en çok eleştirilen yönlerinden birisi olduğu görüşünde.

Kişisel verilerin yargı birimleri ve infaz mercileri tarafından kullanılması ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen belli faaliyetler kapsamında kullanılması gibi geniş bir istisnalar listesi içerdiğini ifade eden Konukpay değerlendirmesine şöyle devam etti:

'İstisnalar AB'de de var ancak bir mevzuatla korunuyor'

"Bu durumlarda kanun uygulama alanı bulmuyor ve vatandaşların kanunun sağladığı haklar ve güvencelerden yararlanması söz konusu olmuyor. Dolayısıyla bu konuda Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun denetim imkanı da bulunmuyor.

"Aslında AB Veri Koruma Mevzuatı'nda da belirli istisnalar söz konusu. Ancak AB'de, örneğin polis ve yargı makamlarının suçun önlenmesi, soruşturulması, tespiti veya kovuşturulması veya cezai süreçlerin yürütülmesi amaçlı faaliyetlerinde kişisel verilerin korunmasını düzenleyen ayrı bir mevzuatı daha bulunuyor.

"Böylece bu makamların faaliyetlerinde de keyfiliğin önüne geçilmesi sağlanmış oluyor. Ancak bizim mevzuatımızda mevcut durumda AB'dekine benzer güvenceler maalesef söz konusu değil."





AB standartlarında bir veri koruma nasıl olur?

AB standartlarında bir veri koruma yasasının söz konusu olabilmesi için her şeyden önce vatandaşların bütüncül bir korumadan yararlanması gerektiğine değinen Konukpay şöyle konuştu:

"Kamu makamlarının faaliyetlerine yönelik de detaylı düzenlemelerin getirilmesi, mevcut kanundaki yükümlülüklerin ve cezalara ilişkin maddelerin daha ayrıntılı şekilde düzenlemesi, yurt dışına güvenli veri aktarımıyla ilgili değişikliklerin yapılması gerekiyor."





'AB Adalet Divanı, ABD'ye veri aktarım protokolünü iptal etti'

Konukpay, raporda Türkiye'ye yöneltilen eleştirilerin benzerlerinin AB Adalet Divanı tarafından birkaç ay önce verilen bir kararda ABD'ye de yöneltildiğini anımsattı.

Adalet Divanı'nın bunun sonucunda ABD ile AB arasındaki mevcut veri aktarım protokolünü de iptal ettiğini belirten Konukpay şöyle devam etti:

"Rapordaki eleştirilerin yerine getirilmemesi ve AB standartlarında bir düzenlemenin mevcut olmaması benzer şekilde AB ile Türkiye arasında hem kamusal alanda hem de özel sektörde veri paylaşımını ve iş birliğini engelleyebilecektir."

'Rapor, Türkiye gerçekleriyle uyuşmuyor'

AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise AB Komisyonu raporuna ilişkin Türkiye'deki gelişmelere ilişkin gerçek tabloyu yansıtmamakta olduğunu söyledi.

Yılmaz ayrıca raporun ülkemizin gerçekleriyle ilgisi olmayan varsayımlara ve Türkiye aleyhine çevrelerden beslenen asılsız iddialara dayandığını ifade etti.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ise konuya ilişkin görüşme talebimizi reddetti.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu: AB İlerleme Raporu'nda 'değiştirilmesi' önerilen düzenleme neden...

İlerleme Raporu, Avrupa Birliği, Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kişisel Verileri Koruma Kanunu: AB İlerleme Raporu'nda 'değiştirilmesi' önerilen düzenleme neden... - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tarımda 'torba yasa' geri çekildi, hobi bahçeleri düzenlemesi ertelendi Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar Rize'de inanılmaz olay! Rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz "Şehir dışına çıkıyorum" diyen adam, sevgilisine düğün yaparken karısına yakalandı Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı
Kırmızı kart gören Burak Yılmaz'a sosyal medyada tepki yağdı Kırmızı kart gören Burak Yılmaz'a sosyal medyada tepki yağdı         
23:57
112'den yardım isteyen genç kadın, katledilmekten kurtarılamadı 112'den yardım isteyen genç kadın, katledilmekten kurtarılamadı         
21:30
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi         
20:36
Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacak Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacak         
19:43
Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek         
18:39
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi         
15:59
Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti         
15:08
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi         
13:24
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı         
11:54
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası         
09:37
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 03:28:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kişisel Verileri Koruma Kanunu: AB İlerleme Raporu'nda 'değiştirilmesi' önerilen düzenleme neden... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei