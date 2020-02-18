Kişisel Verileri Koruma Kanununda süre uzatıldı - Son Dakika
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Kişisel Verileri Koruma Kanununda süre uzatıldı

7 saat önce

Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği Türkiye'de 31 Aralık 2019'a kadar şirketlerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kayıt olmak zorunlulu uzatıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kanununda süre uzatıldı, System.String[]

Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği Türkiye'de 31 Aralık 2019'a kadar şirketlerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kayıt olmak zorunlulu uzatıldı. Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Jurcom GRC Services'in CEO'su Ali Osman Özdilek, yapılan düzenlemelere rağmen çoğu firmanın kişisel verilerin korunması hakkında bilgisi dahi olmadığını söyledi.


Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği Türkiye'de 31 Aralık 2019'a kadar şirketlerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kayıt olmak zorunlulu uzatıldı. Kayıt için son gün 30 Haziran 2020 tarihine uzatıldı. Kayıt olmayan firmalara 1,5 milyon TL'ye kadar ceza kesilebilecek. Sisteme kayıtlı olan firmalar da veriyi korumazsa, yine büyük para cezalarına çarptırılabilecek. 50 ve üzeri çalışanı olan veya son yıllık bilançosu 25 milyon TL ve üzeri olan şirketlerin VERBİS'e kaydı da zorunlu hale gelmişti.


"Çoğu firmanın kişisel verilerin korunması hakkında bilgisi dahi yok"


Kanuna uyum sürecinde şirketlere profesyonel hizmet veren Jurcom GRC Services'in CEO'su Ali Osman Özdilek, yapılan düzenlemelere rağmen çoğu firmanın kişisel verilerin korunması hakkında bilgisi dahi olmadığını söyleyerek, "Mevcut durumda 55 bin firmanın VERBİS'e kayıt yaptırması gerekiyor ama bunun sadece 25 bini kayıtlı. Kayıtlı olmayan şirketlerin bu zorunluluktan haberi dahi yok. Ancak bunun cezası da büyük. 100 bin liradan başlayıp 1.5 milyon liranın üzerine çıkıyor. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'n Türk Ceza Kanunu'na yaptığı atıf nedeniyle ayrıca hapis cezası da doğabiliyor."


"İki doküman ve sözleşmeyle olmaz"


Şirketlerin uyum sürecinin bir iki dokümanın hazırlanması veya hukuken sözleşmenin imzalanmasından ibaret olmadığına dikkat çeken Özdilek, "Türkiye'de uyumla ilgili bir eğitim yok. Bu iş ya IT departmanın ya da hukuk departmanın yapması gereken bir iş gibi algılandı. Halbuki bu, yüzde 20 kısmının hukuk geri kalanın ise teknoloji olduğu bir süreç. Şirketler müşterilerinin haklarını kanunlar çerçevesinde kullandırmak ve korumakla yükümlü." değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:13 Kaynak: İHA
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