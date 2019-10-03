Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan para cezalı karar
1 saat önce
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 'veri ihlali' gerekçesiyle Facebook'a toplam 1 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 'veri ihlali' gerekçesiyle Facebook'a toplam 1 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Facebook'u Türkçe olarak kullanan 280 bin 959 kullanıcının söz konusu veri ihlalinden etkilendiğini belirtildi.
(İHA)
Günlük kiralık evde öldürülen Aleyna Can davasında karar: Sanığa 7 yıl 6 ay hapis Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in ses kayıtları sızdı: Tehdit ediyorsa gider savaşırsınız Türkiye'den Facebook'a 1,6 milyon TL'lik ceza AK Partili vekil Ünal'ın evinde ölü bulunan Kadirova'nın olaydan 6 gün önce yaptığı yazışmalar ortaya çıktı