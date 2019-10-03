Son Dakika Haberleri: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan para cezalı karar
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan para cezalı karar

1 saat önce

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 'veri ihlali' gerekçesiyle Facebook'a toplam 1 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan para cezalı karar, System.String[]

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 'veri ihlali' gerekçesiyle Facebook'a toplam 1 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Facebook'u Türkçe olarak kullanan 280 bin 959 kullanıcının söz konusu veri ihlalinden etkilendiğini belirtildi.

(İHA)

Facebook, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
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