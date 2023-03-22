Kvkk'dan Meta ve Whatsapp'a Ayrı Ayrı 2 Milyon 665 Bin Lira Ceza Kesildi - Son Dakika
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Kvkk'dan Meta ve Whatsapp'a Ayrı Ayrı 2 Milyon 665 Bin Lira Ceza Kesildi

22.03.2023 16:09
Kvkk'dan Meta ve Whatsapp'a Ayrı Ayrı 2 Milyon 665 Bin Lira Ceza Kesildi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle sosyal medya kuruluşları WhatsApp ve Meta'ya ayrı ayrı 2 milyon 665 bin lira idari para cezası verdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle sosyal medya kuruluşları WhatsApp ve Meta'ya ayrı ayrı 2 milyon 665 bin lira idari para cezası verdi.

KVKK'dan bugün yapılan açıklamaya göre, kurulun başlattığı resen inceleme kapsamında Türkiye'deki ilgili kişilerin kişisel verilerini işleyen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine tabi olan Meta ve WhatsApp'ın, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğü bulunmasına karşın bunu süresinde yerine getirmediği tespit edildi.

Bu nedenle, Meta ve WhatsApp'a ayrı ayrı 2 milyon 665 bin lira idari para cezası verilmesine karar veren KVKK, ayrıca Meta ve WhatsApp'ın 30 gün içinde sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda talimatlandırılmasına hükmetti.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Kvkk'dan Meta ve Whatsapp'a Ayrı Ayrı 2 Milyon 665 Bin Lira Ceza Kesildi - Son Dakika
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