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Kişisel Verileri Koruma Kurumu 10 binden fazla başvuruyu sonuçlandırdı - Son Dakika

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 10 binden fazla başvuruyu sonuçlandırdı

03.01.2022 12:40
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 10 binden fazla başvuruyu sonuçlandırdı

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (KVKK) 5 yılda 10 bin 156 başvuruyu sonuçlandırdığı bildirildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (KVKK) 5 yılda 10 bin 156 başvuruyu sonuçlandırdığı bildirildi.

KVKK'den yapılan açıklamaya göre, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 12 Ocak 2017'de göreve başlayan Kuruma bugüne kadar 11 bin 514 başvuru gerçekleştirildi.

Bunlardan 10 bin 156'sı sonuçlandırıldı, 1358'inin işlem süreci devam ediyor.

Ayrıca bugüne kadar 726 veri ihlali bildirimi başvurusu yapıldı, bunlardan 169'u kamuoyu ile paylaşıldı. KVKK tarafından bugüne kadar kanunla ilgili 705 hukuki görüş verildi.

Geçen yıl Kuruma yapılan 4 bin 513 başvuru, çalışmalara başlandığı yıldan itibaren alınan en çok başvuru olarak kayıtlara geçti. KVKK, bunlardan 3 bin 586'sını sonuçlandırdı, 927'sine ilişkin süreç devam ediyor.

Bu başvurulardan 328'ini "veri ihlal bildirimi" oluşturdu, bunlardan 78'i Kurumun internet sitesinde ilan edildi. Geçen yıl kanunla ilgili 178 hukuki görüş verildi.

Açıklamada başvuru sayısının her geçen yıl çoğalmasının kişisel verilerin korunmasıyla ilgili farkındalığın ülke genelinde artması şeklinde yorumlandığı bildirildi.

Türkiye'de hak arama kültürünün geçmiş yıllara göre yaygınlaştığına işaret edilen açıklamada, kanun kapsamında kişilerin kendilerine ait verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi isteme, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltme gibi birtakım haklara sahip bulundukları kaydedildi.

Ayrıca herhangi bir veri ihlali meydana gelmeden de kişilerin kanun kapsamında sahip oldukları haklar çerçevesinde başvuruda bulunabildiği hatırlatıldı.

Yeni "ilke kararı" alındı

KVKK'nin açıklamasında 2021'de yeni bir ilke kararının alındığı ifade edildi.

Şikayet üzerine veya resen inceleme sonucu ihlalin yaygın olduğunun tespiti halinde "ilke kararı" alındığı belirtilen açıklamada, bugüne kadar 6 ilke kararının yayımlandığı bilgisi paylaşıldı.

Geçen yıl yayımlanan kararın, kişilerin telefon numarası ve e-posta adresi gibi iletişim kanallarına kanuna aykırı şekilde gönderilen üçüncü kişilere ait kişisel verilerle ilgili "ilke kararı" olduğu anlatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu ilke kararıyla kişisel verileri işleyenler tarafından kişilerin iletişim kanallarına, kanuna aykırılık oluşturacak şekilde üçüncü kişilerin kişisel verilerini içeren ekstre, fatura ve buna benzer belgelerin gönderilmesinin önlenmesi amaçlandı. Bu çerçevede kişilerin iletişim bilgilerinin doğruluğunu teyit edecek mekanizmaların oluşturulması adına gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması kararlaştırıldı."

Yapay zeka alanında kişisel verilerle ilgili tavsiyeler yayımlandı

KVKK'nin 2021'deki çalışmalarından birinin de "Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler"in yayımlanması olduğu bildirildi.

Bu çalışmanın yanı sıra "Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber" ve "Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi Broşürü"nün de geçen yıl KVKK tarafından kamuoyuyla paylaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada geçen yıl Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi'nin düzenlendiği, dünyanın çeşitli ülkelerinden veri koruma otoritelerinin yöneticileriyle kişisel verilerin korunması alanındaki güncel gelişmelerin masaya yatırıldığı belirtildi.

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Togo Cumhuriyeti, Yapay Zeka, Ocak, KVKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kişisel Verileri Koruma Kurumu 10 binden fazla başvuruyu sonuçlandırdı - Son Dakika
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