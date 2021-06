Kişisel Verileri Koruma Kurumu - Son Dakika

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | KVKK

Kurumumuz tarafından yılda iki kez yayımlanan ve bilimsel-akademik nitelikli, hakemli bir dergi olan Kişisel Verileri Koruma Dergisi; kişisel verilerin korunması konusunda çalışmalar yürüten akademisyenlere, meslek uzmanlarına ve diğer ilgililere çalışmalarını sunmak için disiplinlerarası, bilimsel bir yayın ortamı sağlamaktadır.

Kişisel verilerin korunması, mahremiyet, veri koruma hukuku ve kişisel verilerin güvenliği ile ilgili araştırma ve derleme makalelerin yer aldığı derginin yeni sayısında:

The Administrative Fines Regime of the General Data Protection Regulation and Its Impact

Kişisel Veri Aktarımı ve Bankacılık Kanunu Madde 73 Değişikliği

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesinde Çocuğun Rızası

AB ve Türk Hukuklarında Çerezler: Kişisel Verilerin Korunması Açısından Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

başlıklı makaleler, kişisel verilerin korunması alanına katkı sağlamak üzere ilgililerin kullanımına sunulmuştur.

Kişisel Verileri Koruma Dergisi elektronik ortamda herkesin erişimine açık olup, resmi internet sayfamızda yer alan "Yayınlar" başlığı altından veya dergipark. org. tr/kvkd bağlantısı üzerinden ulaşılabilmektedir.