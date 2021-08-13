KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU - Son Dakika
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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

13.08.2021 20:34

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | KVKK Kurumumuz, veri temelli ekonomide özel ve kamu sektörü aktörlerinin uluslararası rekabet kapasitelerini artırıcı bir ortam oluşturmak misyonu doğrultusunda, ülkemizin önemli yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türk...

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | KVKK

Kurumumuz, veri temelli ekonomide özel ve kamu sektörü aktörlerinin uluslararası rekabet kapasitelerini artırıcı bir ortam oluşturmak misyonu doğrultusunda, ülkemizin önemli yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde "Kişisel Verilerin Korunması" ana temalı Kongre düzenlemektedir. Kongre, uluslararası nitelikte ve eş zamanlı çevrimiçi oturumlarla gerçekleştirilecektir. Oturumlar Türkçe ve İngilizce dilinde olacaktır.

Kongre programı, konuşmacı listesi ve kongre hakkında detaylı bilgilere http://kongre. kvkk. gov. tr/ web sayfası üzerinden erişim sağlamak mümkündür.

Kaynak: Habermetre
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İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türk, Kamu, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU - Son Dakika


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