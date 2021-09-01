KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | KVKK
Oturum 1: Küresel Ölçekte Veri Transferi ve Olası Riskler
Moderatör: Dr. Aydın KOLAT, TBD İcra Kurulu Başkanı
Demet ARSLANER KEKLİKKIRAN, KVKK Hukuk İşleri Dairesi Başkanı
Kemal KUMKUMOĞLU, TBD İcra Kurulu Üyesi
Dr. Ahmet Ali SÜZEN, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Salih TALAY, T. C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Siber Güvenlik Daire Başkanı
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