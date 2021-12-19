KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU - Son Dakika
Üye Girişi

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

19.12.2021 14:11
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | KVKK 09 Ekim 2021 tarihinde yazılı kısmı, 13 Aralık 2021 tarihinde ise sözlü kısmı gerçekleştirilen Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Sınavına katılan adaylardan, Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliğinin 11 ve 12 nci maddeleri uyarınca...

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | KVKK

09 Ekim 2021 tarihinde yazılı kısmı, 13 Aralık 2021 tarihinde ise sözlü kısmı gerçekleştirilen Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Sınavına katılan adaylardan, Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliğinin 11 ve 12 nci maddeleri uyarınca Sınav Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, başarı gösteren adayların sonuçları aşağıdaki bağlantı adresinde ilan edilmiştir. Sözlü sınava katılmış olan tüm adaylar alan bazında sonuçlarını bu bağlantı adresinden sorgulayabilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak olup, adaylar ilan tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü (24. 12. 2021 mesai bitimine kadar) içerisinde sınav sonuçlarına Kuruma yapacakları yazılı başvuru ile itiraz edebileceklerdir.

YORUMLAR
500
Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösterilerde 6 kişi öldü Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösterilerde 6 kişi öldü Son dakika haber! Ablasını öldüren sanığa iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezası Son dakika haber! Ablasını öldüren sanığa iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezası ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16'ları Satmalıyız, Kongreden Onay Alabileceğimizi Düşünüyorum ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16'ları Satmalıyız, Kongreden Onay Alabileceğimizi Düşünüyorum
Kaynak: Habermetre

Aralık, Ekim, KVKK, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
14:34 Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakmasına ABD'li senatörlerden tepki: Bunları duymak şok edici oldu
14:01 Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği botta bulunan hamile göçmen, deniz ortasında doğurdu
13:55 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jan Vesely, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
13:46 Amasya'da yedikleri yemekten zehirlenen 180 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı
13:43 Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden ilk kareler yayınlandı! İşte ATV'nin yeni dizisi Bu Cihana Sığmazam'dan ilk görüntüler
13:31 Erdoğan, Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılmasıyla ilgili yapılan eleştirilere sert cevap: Bu ülkede artık laiklik tartışması diye bir şey kalmamıştır
13:20 Cenk Tosun Beşiktaş'ta! Tecrübeli golcüyle 1+1 yıllık anlaşma sağlandı
13:08 Erdoğan'dan asgari ücret zammı hakkında açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz var
13:04 İki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu cezaevine gönderildi
13:01 Erdoğan'dan idam açıklaması: Parlamentonun böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 14:53:04. #1.12#
SON DAKİKA: KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement