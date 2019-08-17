Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na 882 başvuru

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Bilir, "Bugüne kadar 691'i şikayet, 83'ü ihbar, 108'i veri ihlal bildirimi olmak üzere Kuruma toplam 882 başvuru intikal etmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Bilir, "Bugüne kadar 691'i şikayet, 83'ü ihbar, 108'i veri ihlal bildirimi olmak üzere Kuruma toplam 882 başvuru intikal etmiştir." dedi.

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