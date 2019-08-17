Son Dakika Haberleri: Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na 882 başvuru
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na 882 başvuru

8 dakika önce

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Bilir, "Bugüne kadar 691'i şikayet, 83'ü ihbar, 108'i veri ihlal bildirimi olmak üzere Kuruma toplam 882 başvuru intikal etmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na 882 başvuru, System.String[]
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Bilir, "Bugüne kadar 691'i şikayet, 83'ü ihbar, 108'i veri ihlal bildirimi olmak üzere Kuruma toplam 882 başvuru intikal etmiştir." dedi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:12 
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