Kişisel Verileri Koruma Kurumu, YASED INSIGHTS'ın konuğu oldu - Son Dakika

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, YASED INSIGHTS'ın konuğu oldu

11.10.2020 12:03
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, YASED INSIGHTS'ın konuğu oldu, System.String[]

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel veri işlemenin ve paylaşmanın, veri temelli ekonomi çerçevesinde önem kazandığını belirterek, "Kişisel veri koruma mevzuatı, bu konuda belli usul ve esasları düzenledi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel veri işlemenin ve paylaşmanın, veri temelli Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi çerçevesinde önem kazandığını belirterek, "Kişisel veri koruma mevzuatı, bu konuda belli usul ve esasları düzenledi." ifadesini kullandı.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nden (YASED) yapılan açıklamaya göre, Derneğin online etkinlik serisi YASED INSIGHTS tüm hızıyla devam ediyor.

Etkinliğin son konukları Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ve kurum temsilcileri oldu. Telekonferans şeklinde gerçekleşen toplantıda, kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde özellikle uluslararası yatırımcıların kanuna uyum süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar, sorular ve öneriler konuşuldu.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, özellikle uluslararası yatırımlar ve uluslararası ticaretin öneminin gün geçtikçe arttığının görüldüğünü belirtti.

Kişisel veri işlemenin ve paylaşmanın veri temelli ekonomi çerçevesinde önem kazandığını aktaran Bilir, kişisel veri koruma mevzuatının da bu konuda belli usul ve esasları düzenlediğini kaydetti.

Özellikle kişisel verilerin yurt dışına aktarımı hususunda Kurum ve YASED'in birlikte çeşitli çalışmalar yürüttüğünü, bu çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğini belirten Bilir, "6698 sayılı Kanun ile Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne (GDPR) uyum konusunda çalışmalar devam ediyor. Sektör temsilcilerinin kişisel verilerin korunması mevzuatı açısından iletilen soru ve sorunlar noktasında sürekli bir iş birliği içerisinde hareket ederek çözüme ulaşılabilir." ifadelerini kullandı.

"Yurt dışına veri aktarımında taahhütnamelerin çerçevesi önemli"

KVKK Hukuk İşleri Dairesi Başkanı Demet Arslaner Keklikkıran da kişisel verilerin yurt dışına aktarımı noktasında Kurul'a iletilecek taahhütnamelerin Kurul kararıyla belirlenen çerçevede hazırlanmış olması gerektiğini vurguladı.

Belirlenen kriterlere uyan taahhütnamelerin ivedilikle Kurul'a sunulacağını ve örnek olması açısından da Kurum internet sayfasında yayımlanabileceğini bildiren Keklikkıran, ayrıca KVKK ile GDPR uyumu kapsamında Kurum tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

KVKK Başkanlık Müşaviri Seçil Koyuncu ise aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin Kurum internet sayfasında yayımlanan kamuoyu duyurusuna değinerek, genellikle veri sorumlularının hazırladığı aydınlatma metinlerinde yapılan yanlışlıklardan örnekler verdi.

Koyuncu, Kurum'a iletilen veri ihlal bildirimleri ile ilgili yapılan yanlışlıkları hatırlattı.

KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkanı Mustafa Erbilli, "Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğü ile ilgili olarak Kurul tarafından belirlenen süreler, ilk grup kayıt yükümlüleri için doldu. Bununla birlikte henüz kanunu veya VERBİS'i duymamış olan veya kayıt yükümlüsü olmadığını düşünen veri sorumluları var. Bu veri sorumlularına hem yükümlü olduklarını bildirmek hem de kayıtlarını tamamlamaları için Kurum tarafından iletilecek yazı ile kendilerine süre verildi. Veri sorumluları bu yazının kendilerine gelmesini beklemeden de kayıt olmaya devam edebilir. Kendilerine süre verilmesi için Kurum'a yazı iletmeleri gerekmiyor, Kurum, zaten yazı ile süre verecek." değerlendirmesinde bulundu.

"En az maliyet doğuracak şekilde uyum temin edilmeli"

Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen YASED Hukuk ve Regülasyon Çalışma Grubu Başkanı Lerzan Nalbantoğlu da kişisel verilerin korunması konusunda dünya ile uyumlu yasal altyapının sağlanması gerektiğini vurgulayarak, GDPR'a uyum yöntemlerinin benimsenmesinin ve güvenli ülke listesinin yayınlanmasının mevcut ve potansiyel yatırımcılar için önem taşıdığını kaydetti.

Nalbantoğlu, bu konuda uzun zamandır YASED ve KVKK arasındaki iş birliğinin devam ettiğini bildirdi.

YASED Genel Sekreteri Serkan Valandova ise şunları kaydetti:

" Türkiye'nin yatırım rekabetçiliği açısından ilk etapta 11. Kalkınma Planı'nda da öngörüldüğü üzere yurt dışına veri aktarımının AB mevzuatına uygun yöntemlerin kabul edilerek önünün açılması büyük önem taşımaktadır. Şu aşamada bu kapsamda atılan en önemli adım Bağlayıcı Şirket Kuralları'nın yayınlanmasıdır. Biz YASED olarak bu alandaki öngörülebilirliğin artırılması ve mevzuat uyumunun ülkemiz ve yatırımcılar için en az maliyet doğuracak şekilde kısa vadede temin edilebilmesi için her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz."

Uluslararası Yatırımcılar Derneği, Ekonomi, Avrupa, Kurul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kişisel Verileri Koruma Kurumu, YASED INSIGHTS'ın konuğu oldu - Son Dakika Ekonomi

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