“Kişisel verilerin ekonomik değeri var”
49 dakika önce
Veriden değer üretme teknolojilerinin, kişisel verinin önemini artırdığını dile getiren Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, "Kişisel verileri özel yazılımla kullananları savcılığa bildirdik.
Veriden değer üretme teknolojilerinin, kişisel verinin önemini artırdığını dile getiren Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, "Kişisel verileri özel yazılımla kullananları savcılığa bildirdik. Veri ihlali yaşayan şirket 72 saat içinde bunu bildirmek zorunda" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:05
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