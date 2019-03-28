Son Dakika Haberleri: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" Semineri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" Semineri

1 saat önce

Sakarya Barosu tarafından "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" konulu seminer düzenlendi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Sakarya Barosu tarafından "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" konulu seminer düzenlendi.

Sakarya Barosu'ndan yapılan açıklamada, seminerde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Bedii Kaya konuşma yaptı.

İlgili kanununun bilişim hukukunun önemli alanlarından olduğunu belirten Kaya, şirketlerin kanuna uyumu ve kişilerin haklarının kullanılması konusunda avukatlar için yeni bir alan açıldığını, bu konunun sadece hukukçuları değil, herkesi ilgilendirdiğini kaydetti.

Kaya, bu alanın disiplinler arası bir bakış açısını ve kapsamlı bir uyum sürecini gerektirdiğini vurgulayarak, "Kişiler bakımından ise Anayasada yerini açıkça bulan yeni bir temel hak ve hürriyet niteliğinde olan kişisel verilerin korunması hakkı bağlamında önemli. Kanunun çok geniş bir yelpazesi olması dolayısıyla avukatlar bu konuya ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:56 Kaynak: AA

Hukuk Fakültesi, Güncel
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