Kişisel verilerin korunması online eğitimle anlatıldı - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), Kovid-19 pandemi sürecinde üyelerine yönelik webinar eğitimleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, SATSO ile Sakarya Üniversitesi (SAÜ) iş birliğinde, SAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Milletlerarası Kamu Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sezercan Bektaş'ın sunumuyla " Kişisel Verilerin Korunması" hakkında online seminer gerçekleştirildi.

Seminerde Türk hukukunda kişisel veri kavramı, kişisel verileri işlemenin temel ilkeleri ve şartları ile kişisel verilere yönelik yaptırımlar gibi birçok konu hakkında ayrıntılı bilgi veren Bektaş, "Kişisel veri kavramı özel hayatın gizliliği ile ilişkilidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre belirlenmiştir. Kişisel verilerin korunması bir insan hakkıdır. Ülkemizde temel hak ve hürriyet olarak koruma altına alınmıştır. 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu 07.04.2016 tarihi ile hayatımıza girmiştir. Günlük hayatta insanlar kişisel verilerinin düzeltilmesini, silinmesini, kullanılmasını talep edebilmektedir. Kişisel veriler ticarileştirmeye ve aynı zamanda kötüye kullanılmaya da elverişli, müsait verilerdir. Hem temel hak ve hürriyet olarak kullanılmaktadır aynı zamanda da hassas verilerdir." ifadesini kullandı.

Bektaş, veriyi kaydetme, depolama, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, açıklanma, aktarılma, paylaşma gibi etmenlerin verilerin işlenmesi olarak geçtiğini anlatarak, "Kişisel verilerin işlenmesi hukuka ve dürüstlük ilkesine uygun olmalıdır. Bunların yanında ölçülülük ilkesi ile de kişisel verilere ulaşmak sınırlandırılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bektaş, sunumunun ardından SATSO üyesi katılımcıların sorularını cevapladı.