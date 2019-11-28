Son Dakika Haberleri: Kişisel verilerin korunmasına ilişkin güncel gelişmeler masaya yatırıldı
Son Dakika Güncel Kişisel verilerin korunmasına ilişkin güncel gelişmeler masaya yatırıldı - Son Dakika

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin güncel gelişmeler masaya yatırıldı

7 saat önce

'Kişisel Verilerin Korunması Alanında Güncel Gelişmeler Konferansı", Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde, 28 Kasım'da İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin güncel gelişmeler masaya yatırıldı, System.String[]

'Kişisel Verilerin Korunması Alanında Güncel Gelişmeler Konferansı", Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde, 28 Kasım'da İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonunda gerçekleştirildi.


'Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı, Uygulanması ve VERBİS', 'İş Hukuku ve Özel Hayatın Gizliliği Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması', 'Dijital ve Elektronik Ortamda Kişisel Verilerin Korunması', 'Kişisel Verilerin Korunması alanında Yeni Yaklaşımlar' gibi konu başlıklarının ele alındığı konferansın açılış konuşmalarını Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abuzer Kendigelen gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu ve 4 oturumun gerçekleştirildiği konferansa, KVKK daire başkanlarının yanı sıra, Türkiye'nin en saygın üniversitelerinde alanlarında uzman çok sayıda akademisyen de katıldı. - İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Cemil Bilsel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arnavutluk Başkonsolosluğu, ülkede yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin kucak açmasını bekliyor
Marmaray, 20 Kasım'da 500 binin üzerinde yolcu taşıyarak rekor kırdı Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 60 zam yapılması kararı alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 21:51:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kişisel verilerin korunmasına ilişkin güncel gelişmeler masaya yatırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]