Kişisel verilerin satışı yasaklanıyor: Çözüm olur mu? - Son Dakika
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Kişisel verilerin satışı yasaklanıyor: Çözüm olur mu?

16.06.2022 01:42
Kişisel verilerin satışı yasaklanıyor: Çözüm olur mu?

Kişisel verilerin satışı, özel izin alınmış durumların haricinde tamamen yasaklanıyor. Büyük şirketler zarar edebilir.

Bugün ABD senatörü Elizabeth Warren önderliğinde toplanan bir grup siyasetçi, kişisel verilerin satışı üzerinden para kazanan kişilere karşı yeni yasaklar getirileceğini söyledi. Özellikle sağlık ve konum verilerinin oldukça sınırlı bazı koşullar dışında paylaşımının yapılması veya satılması durumuna karşı oldukça sert önlemler alınacağı belirtildi.

Kişisel verilerin satışı ve paylaşımı yasaklanıyor!

Özellikle kişisel verilerin satışı üzerinden maddi gelir sağlayacak kişilere karşı düzenlenen bu mevzuat, aynı zamanda önümüzdeki 10 yıllık süreçte Federal Ticaret Komisyonuna fonların uygulanmasına yardımcı olması için 1 milyar dolar bütçe sağlayacak.

Kişisel verilerin satışı yasaklanıyor: Çözüm olur mu?

Bu sayede eyalet başsavcıları ve bireyler de dava açma ve ihtiyati tedbir talep etme yetkisine sahip olacak. Buna ek olarak Elizabeth Warren dışında tasarıyı destekleyenler arasında ise uzun süredir veri gizliliğini savunan Ron Wyden ile Bernie Sanders, Finans Komitesi Başkanı Patty Murray ve Yardım Komitesi Başkanı Sheldon Whitehouse yer alıyor.

Dikkat: Sahte uygulamalar verilerinizi çalıyor!

Yapılan açıklamaya göre bu yeni yasa, şirketlerin ve devlet kurumlarının insanların kişisel verilerini uygulamalar (Android'in konum verilerini gelişigüzel sattığı iddiasıyla bir şirketi yasaklaması örnek gösterildi), anketler ve diğer yollarla ele geçiren kişiler üzerinden satın almasının da önüne geçecek. Ayrıca operatörlerin de reklam ve diğer amaçlarla konum ve kişisel verileri satması yasaklanıyor.

Bu sayede konum ve sağlık bilgilerine erişmek isteyen kurum ve şirketlerin artık özel bir izin belgesi almaları gerekecek. Fakat burada da oldukça kısıtlı ve zorunlu nedenler dışında izin verilmeyeceği belirtiliyor. Tabii bu yasanın verileri kendi içerisinde işlediğini (Facebook gibi) ve dışarıya bilgi değil, veri sattığını söyleyen şirket ve kurumları nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor.

Fakat kişisel verileri elde etmenin bir sürü metodu bulunuyor. En basit örneği ise herhangi bir siteye üye olurken kayıt esnasında "okudum ve anladım" şeklinde bir kutucuğu işaretlemek gerekiyor. Ancak birçok kişi bununla birlikte bir de "kişisel verilerimin paylaşılmasına ve işlenmesine izin veriyorum" benzeri ve işaretlemesi zorunlu olmayan bir kutucuğu da tıklıyor. Yani burada birazda insanların dikkatli olması gerekiyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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