Kısıtlama 4 saatliğine kaldırıldı, Diyarbakır'da 65 yaş üstü vatandaşlar güzel havanın tadını... - Son Dakika

Kısıtlama 4 saatliğine kaldırıldı, Diyarbakır'da 65 yaş üstü vatandaşlar güzel havanın tadını çıkarttı

DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kararlar gereği 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıktı. Diyarbakır'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkartırken sosyal mesafeye de önem gösterdiği görüldü.

Diyarbakır'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar saat 11.00 itibariyle sokağa çıkmaya başladı. Eldiven ve maske takarak sağlıklarına önem veren vatandaşlar, yürüme mesafesindeki güzergah boyunca ve oturdukları banklarda sosyal mesafe kurallarına dikkat etti. Yenişehir ve Sur ilçelerinde oturan 65 yaş üstü vatandaşlar Dağkapı Meydanında yürüyerek güzel havanın tadını çıkarttı.

79 yaşındaki Selahattin İçten, 60 gündür evden çıkmadığını belirterek, "İki aydır evden çıkmadım. Allah devletimizden razı olsun. Dışarı çıkamıyorduk, bizlere belirli saatler arasında dışarı çıkmamıza izin verdiler. Biraz dolaşıp tekrar eve gideceğim" dedi.

65 yaşındaki Muhittin Işıklı ise kendilerine verdikleri imkan dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.

65 yaş ve üzeri vatandaşların yanı sıra genelgede belirtilen görevlilerin haricinde kısıtlamayı ihlal edenlere ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu maddesi gereği idari para cezası uygulanacak.

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00 itibari ile devam edecek.