Kısıtlama bahane gölet şahane - Son Dakika

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen aralarında çocukların da bulunduğu bir grup, sosyal mesafeyi ve tehlikeyi gözardı edip, akrobatik hareketler yaparak atladıkları gölette saatlerce yüzdü.

Kavurucu çöl sıcakları Bursa'da da etkisini sürdürürken, Yıldırım ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde aralarında çocukların da bulunduğu bir grup genç, kısıtlamayı ihlal ederek Karapınar göletine girdi. Tehlikeli olmasına rağmen aldırış etmeden gölete balıklama atlayan gençler saatlerce yüzdü. Beton setin üzerinden gölete atlarken akrobatik hareketler de yapan gençler yürekleri ağızlara getirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen gölete girip yüzen gençler serinlemek buz gibi akan şelalenin de altına girdiler.

(İHA)