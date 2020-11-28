Niğde'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Niğde'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
28.11.2020 21:09
İçişleri Bakanlığı tarafından salgına karşı alınan yeni önlemler çerçevesinde hafta sonları geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Niğde'de sokaklar sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı tarafından salgına karşı alınan yeni önlemler çerçevesinde hafta sonları geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Niğde'de sokaklar sessizliğe büründü.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan yeni önlemler çerçevesinde saat 20.00'dan itibaren geçerli olan sokağa çıkma yasağı başladı. Kent genelinde vatandaşlar yasağa uyarken cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri kentin farklı noktalarında durdurdukları araçların izin belgesinin olup olmadığını kontrol ediyor. Yasağın 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar geçerli olacağı duyurulurken 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar da sokağa çıkmak yasaklanacak. - NİĞDE
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