Kısıtlama başladı ekipler devreye girdi - Son Dakika

Kısıtlama başladı ekipler devreye girdi
02.12.2020 21:49
İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte sokaklar ve caddeler boşaldı.
İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte sokaklar ve caddeler boşaldı. Polis ekipleri ise kısıtlamayı ihlal eden kişilere yönelik çalışmalara başladı.
Yeni Koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Zeytinburnu'nda polis ekipleri çalışma yaptı. Boş kalan sokaklarda gezen kişilere ve araçlardaki sürücülere yönelik yapılan denetimlerde, izin belgesi olmayıp gezen kişilere cezai işlem uygulandı. Ekiplerin denetielrinien gece geç saatlere kadar devam edeceği öğrenildi.
- İstanbul
Son Dakika Real Madrid, Zidane'nın yerine Pochettino'yu düşünüyor ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi Başakşehir'i umutlandıran gol! Yıldız futbolcunun nefis golüyle fark 1'e indi Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı İran'ın "nükleer faaliyetlerini hızlandıracak" yasa tasarısı hükümetin itirazlarına rağmen onaylandı Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Canlı yayında saldırıya uğrayan muhabir, saldırganlar için ders gibi ceza istedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi