Kısıtlama başladı iş yerleri kapandı - Son Dakika

Kısıtlama başladı iş yerleri kapandı
27.11.2020 21:53
KORONAVİRÜS vakalarında yaşanan artış sonrasında alınan karar kapsamında kısıtlamaya dahil olan iş yerleri saat 20.00'de kapandı Türkiye genelinde koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında birçok işyerinin 20.
KORONAVİRÜS vakalarında yaşanan artış sonrasında alınan karar kapsamında kısıtlamaya dahil olan iş yerleri saat 20.00'de kapandı
Türkiye genelinde koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında birçok işyerinin 20.00'den sonra kapatılması, lokanta veya kafelerin ise sadece paket servisle hizmet vermesi kararı alınmıştı. Saatin 20.00 olmasıyla birlikte yasak kapsamındaki iş yerleri kapandı. Paket servis şeklinde hizmet verebilen iş yerleri kepenklerini indirdi. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Beyoğlu İstiklal Caddesi ve Fatih Millet Caddesi'ndeki iş yerlerinin kapatıldığı görüldü.
- İstanbul
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