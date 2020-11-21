Kısıtlama başladı, Ordu sokakları ıssız kaldı - Son Dakika

Kısıtlama başladı, Ordu sokakları ıssız kaldı
21.11.2020 21:05
Türkiye genelinde hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile Ordu'da sokak ve caddeler ıssız kaldı.
Türkiye genelinde hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile Ordu'da sokak ve caddeler ıssız kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nın, korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, hafta sonu kısıtlamalarına başlandı. Tedbirler dahilinde getirilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı. 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'da sona erecek uygulama sonrası Ordu'da sokak ve caddeler adeta bomboş kaldı.
Şehrin işlek cadde ve sokaklarında sadece paket servisi yapan lokanta ve restoranlar hizmetlerini sürdürürken, sokak ve caddelerde görevliler denetimlerde bulundu. - ORDU
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