Kısıtlama başlayınca hayat durdu - Son Dakika

Kısıtlama başlayınca hayat durdu
23.11.2020 00:57
Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sokakların boşaldığı gözlemlendi.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sokakların boşaldığı gözlemlendi.
İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma kısıtlaması genelgesinin ardından dün akşam saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma yasağı ile birlikte vatandaşlar evlerine döndü. Polis, jandarma ve zabıta ekipleri kısıtlamanın başladığı andan itibaren cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince idari yaptırım uygulanacağı, ayrıca söz konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesi kapsamında adli işlemlerin de başlatılabileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ
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