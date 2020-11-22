Kısıtlama biter bitmez sahile akın ettiler - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah 10.00'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesi ile birlikte vatandaşlar sahile akın etti. Hava sıcaklığının 25 dereceye çıkmasıyla birlikte sahiller vatandaşlarla doldu taştı.

Türkiye genelinde akşam saat 20.00'da başlayan ve sabah 10.00'a kadar süren sokağa çıkma kısıtlaması biter bitmez vatandaşlalar sahile akın etti. Birçok vatandaş denize girerek serinledi. Bazı vatandaşlar da güneşlenmeyi tercih etti. Hava sıcaklığının 25 dereceye kadar ulaşmasıyla az sayıda yerli ve yabancı turist de denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı.

Bodrum yazı, doğu kışı yaşıyor

Türkiye'nin birçok şehrinde soğuk hava etkili olurken, Bodrum'da ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez gibi birçok sahil vatandaşlarla doldu taştı. Sabah erken saatlerde sahile gelen vatandaşlar gün boyu sahilde vakit geçirdi. Kafeteryaların, restoranların da kapalı olması nedeniyle birçok vatandaş kendi masa sandalyelerini getirerek sahilde zaman geçirmeyi tercih etti. Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların sosyal mesafeye uyarak sahilde oturdukları gözlendi.

-İHA-