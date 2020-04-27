Kısıtlama bitti caddeler doldu taştı - Son Dakika

Akçakale'de yasaklar bitti caddeler doldu taştı.

Yasakların ardından caddeler araç ve insan seline dönüştü.

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'de,dört günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından,cadde ve sokaklar araç ve insan seline dönüştü

Türkiye'nin 31 ilinde uygulanan ve aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu,Korona virüsü salgınından korunma tedbirleri kapsamında,sınır ilçesi olan Akçakale'de 4 günlük sokağa çıkma yasaklarının bitmesinin ardından ilçede insan ve araç yoğunluğu yaşandı. Yoğun kalabalık ilçedeki salgın öncesindeki günleri hatırlatırken, market ve alışveriş merkezlerindeki yoğunluk dikkatlerden kaçmadı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan insan ve araç yoğunluğu öğle saatlerine kadar devam etti.